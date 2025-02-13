За последние 10 лет число абортов в России снизилось более чем в 3,5 раза, заявляют в ведомстве. Однако, реальной статистики по этому вопросу нет…

На фоне всё более активных требований Русской Православной Церкви и общественных организаций вывести аборты из системы ОМС и запретить их производство в частных клиниках в Минздраве России всячески стараются убедить россиян, что проблема абортов в нашей стране не настолько остра, как кажется.

Так, глава департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко заявила о кратном снижении числа абортов за последние десять лет, сообщает РБК.

«Результат работы Минздрава совместно с органами государственной власти, субъектов — стойкое снижение числа абортов, за десять лет — более чем в 3,5 раза у нас снизились аборты», — сказала Шешко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

При этом все знают, что российские власти не обладают реальной статистикой абортов, поскольку многие из них делаются при помощи медикаментов, открыто продающихся в аптеках. В России также широко развит частный бизнес по убийству детей в утробе матери, и частные клиники не предоставляют точной статистики совершённых в них «операций».

Поэтому попытки убаюкать общественность «приятными цифрами статистики» контрпродуктивны и не принесут России ничего хорошего.

Русская линия