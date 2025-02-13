Священнослужители Русской Православной Церкви могут занимать должности государственных гражданских служащих только при условии получения благословения священноначалия Церкви и разрешения правительства России, при этом использование должностных полномочий в интересах религиозных объединений для подобных служащих запрещено законом. Об этом ТАСС сообщила руководительница Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега).

27 декабря 2024 года Священным Синодом был принят документ «О светской трудовой деятельности священнослужителей», содержащий положение о том, что «в исключительных случаях, обусловленных церковной пользой, священнослужителю может быть благословлено поступление на государственную службу или службу в местных органах власти и самоуправления».

«Согласно уставу епархии Русской Православной Церкви, все клирики, кроме заштатных священнослужителей, на безвозмездной основе входят в состав коллегиального органа епархии — Епархиального собрания. В этой связи заштатные священнослужители (по благословению Патриарха или епархиального архиерея) могут беспрепятственно занимать должности государственных (муниципальных) служащих. Остальные клирики вправе (по благословению Патриарха или епархиального архиерея) занимать должности гражданских служащих только на основании акта президента Российской Федерации или правительства Российской Федерации, а должности муниципальных служащих- с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации», — сообщила она.

Глава Правового управления уточнила, что находящиеся на госслужбе духовные лица не могут получать церковное содержание. «Они могут занимать должности гражданских служащих при условии прекращения выплаты им такого вознаграждения, с разрешения нанимателя, полученного в порядке, установленном нормативным правовым актом государственного органа и на основании акта президента Российской Федерации или правительства Российской Федерации», — добавила матушка Ксения.

«Гражданскому служащему запрещается использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязанности», — заключила она.

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