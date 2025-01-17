В Кривом Роге состоялось заседание Апелляционного суда по делу митрополита Святогорского Арсения
Защита наместника Святогорской Лавры пытается добиться освобождения владыки из СИЗО, куда он заключён по совершенно надуманному делу…
16 января 2025 года в Днепровском апелляционном суде в Кривом Роге состоялось очередное слушание по делу наместника Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения, которого украинские власти продолжают удерживать в СИЗО, сообщает Телеграм-канал Святогорской обители.
Суд начал рассматривать апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение Славянского горрайонного суда Донецкой области от 5 декабря 2024 года, которым было продлено содержание владыки Арсения под стражей на два месяца.
Митрополит Арсений принял участие в заседании при помощи видеосвязи.
Перед судом выступили адвокаты и сам владыка.
Заседание было прервано воздушной тревогой. Дата его продолжения пока неизвестна.
В этот день в Успенском соборе Святогорской Лавры был отслужен соборный молебен перед чудотворной иконой Божией Матери «Святогорская».
За богослужением братия обители, сёстры лаврских скитов и проживающие в Лавре беженцы вместе сугубо помолились за своего духовного наставника, митрополита Арсения, чая его скорейшего освобождения.
Молитвы за наместника Святогорской Лавры возносятся в обители круглосуточно. Братия, сменяя друг друга, днём и ночью совершает чтение акафиста Покрову Божией Матери перед главной святыней Лавры — Святогорским чудотворным образом Богородицы. Сёстры скита в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» попеременно, также круглосуточно, читают акафисты святителю Николаю Чудотворцу и Архистратигу Божию Михаилу, насельницы Свято-Иоанновского скита в с. Адамовка — Псалтирь.
В дни судебных заседаний в Успенском соборе Лавры совершаются соборные молебны.
Следующее заседание Славянского горрайонного суда Донецкой области по делу митрополита Арсения должно состояться в режиме онлайн во вторник, 21 января 2025 года.
В Кривом Роге состоялось заседание Апелляционного суда по делу митрополита Святогорского Арсения Защита наместника Святогорской Лавры пытается добиться освобождения владыки из СИЗО, куда он заключён по совершенно надуманному делу...