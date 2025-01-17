Защита наместника Святогорской Лавры пытается добиться освобождения владыки из СИЗО, куда он заключён по совершенно надуманному делу…

В Кривом Роге состоялось заседание Апелляционного суда по делу митрополита Святогорского Арсения

16 января 2025 года в Днепровском апелляционном суде в Кривом Роге состоялось очередное слушание по делу наместника Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения, которого украинские власти продолжают удерживать в СИЗО, сообщает Телеграм-канал Святогорской обители.

Суд начал рассматривать апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение Славянского горрайонного суда Донецкой области от 5 декабря 2024 года, которым было продлено содержание владыки Арсения под стражей на два месяца.

Митрополит Арсений принял участие в заседании при помощи видеосвязи.

Перед судом выступили адвокаты и сам владыка.

Заседание было прервано воздушной тревогой. Дата его продолжения пока неизвестна.

В этот день в Успенском соборе Святогорской Лавры был отслужен соборный молебен перед чудотворной иконой Божией Матери «Святогорская».

За богослужением братия обители, сёстры лаврских скитов и проживающие в Лавре беженцы вместе сугубо помолились за своего духовного наставника, митрополита Арсения, чая его скорейшего освобождения.

Молитвы за наместника Святогорской Лавры возносятся в обители круглосуточно. Братия, сменяя друг друга, днём и ночью совершает чтение акафиста Покрову Божией Матери перед главной святыней Лавры — Святогорским чудотворным образом Богородицы. Сёстры скита в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» попеременно, также круглосуточно, читают акафисты святителю Николаю Чудотворцу и Архистратигу Божию Михаилу, насельницы Свято-Иоанновского скита в с. Адамовка — Псалтирь.

В дни судебных заседаний в Успенском соборе Лавры совершаются соборные молебны.

Следующее заседание Славянского горрайонного суда Донецкой области по делу митрополита Арсения должно состояться в режиме онлайн во вторник, 21 января 2025 года.

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