Викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва в своём Телеграм-канале обратил внимание, что завтра наступает Крещенский сочельник, в который православные христиане соблюдают строгий пост, а послезавтра — праздник Богоявления или Крещения Господня. В связи с этим владыка решил напомнить всем желающим окунуть на праздник в прорубь о правилах и смысле этой традиции.

Ниже мы приводим его замечания целиком:

1) «Крещенские купания» в проруби — это не богослужебная и не уставная практика, а традиция, обычай. Он существовал и до революции, но получил широкое распространение в новейшее время. Если человек, отправляясь в день Богоявления купаться, совершает молитву, в молитве погружается в воду, вспоминает Крещение Спасителя, то можно говорить о благочестивой религиозной практике, способствующей материализованному, наглядному воспоминанию о Евангельском событии. Если же купания превращаются в вакханалию с обильным распитием алкоголя, ярмаркой тщеславия и разными другими непотребствами, то это является извращением памяти о Евангельских событиях. Является грехом.

2) Поскольку купание — лишь обычай, не следует устремляться в ледяную купель тем, кому это противопоказано по состоянию здоровья.

3) Окунуться дома в ванну всегда полезно для чистоты тела, а окатить себя из тазика холодной водой — для его закаливания. Первое нужно, а второе можно делать в любой день. Связи с праздником Крещения Господня совсем уж никакой тут нет.

4) Ошибочно мнение, что в канун или сам день праздника Крещения Господня вся вода, во всех водоёмах и даже водопроводах (из под крана) освящается. Всякое благо, в том числе пища и вода, подаётся Богом. Но Великое освящение воды — это особое священнодействие, в ходе которого, Бог в ответ на молитву к Нему, совершаемую соборно священнослужителями и мирянами в храмах, ниспосылает Своё благословение воде, которая тем самым освящается, то есть приобретает особые благодатные свойства. В песнопениях праздника говорится о том, что «днесь [сегодня] вод освящается естество», то есть природа воды, но это не значит, что любая вода вдруг становится святой (для аналогии: то, что Христос, став человеком, освятил Собой человеческое естество, не означает, что все люди автоматически стали святыми).

5) Освящение воды в канун Крещения Господня и в сам день — одинаковые священнодействия. Поэтому святая вода, набранная в Сочельник или в день Богоявления, — имеет одинаковую святость и одинаковые свойства. Двукратное совершение Великого освящения воды обусловлено историческим развитием богослужения (кому интересно, может посмотреть, например, здесь в популяризаторской форме).

6) Омовение крещенской водой, купание в проруби и даже питьё святой воды — все эти действия сами по себе не очищают от греха, не «омывают» грехи, даже при самой благочестивой обстановке. Благочестивое совершение купания может способствовать правильному внутреннему настрою — настрою на раскаяние в своих грехах, желанию вести жизнь по заповедям Христа. Именно такой настрой готовит нас к исповеди, в том числе в Сочельник и в сам день Богоявления, а главное — к причащению в эти дни Святых Христовых Таин. Которые и попаляют грехи.

7) Употребление с верой святой воды в виде пития укрепляет испивающего, способствует его здоровью, сообщает благодатную помощь для избавления от грехов и тем сам приводит в Жизнь Вечную. Благоговейное употребление святой воды для окропления жилищ и предметов сообщает Божие благословение, пребывающее на этой воде, тому, кто живёт в этом жилище или пользуется этими предметами. Употребление святой воды без веры и благоговения может нанести вред.

Именно памятуя об этом, мы молимся, чтобы Бог дал святой воде следующие свойства (и Он даёт их): «благодать избавления, благословение Иорданово: Сотвори ее нетления источник, освящения дар, грехов разрешение, недугов исцеление, демонов всегубительство, сопротивным силам неприступную, ангельския крепости исполненную: Да вси почерпающии и причащающиися, имеют ее ко очищению душ и телес, ко исцелению страстей, ко освящению домов, и ко всякой пользе изрядну».

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