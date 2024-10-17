Принятие закона о запрете Украинской Православной Церкви дополнительно подстегнуло раскольников и радикалов на Украине к противоправным действиям и дало толчок новой волне захвата храмов канонической Церкви. Такое мнение высказал бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве, епископ УПЦ на покое владыка Гедеон (Харон), комментируя силовой захват Архангело-Михайловского собора в Черкассах, сообщает ТАСС.

Минувшей ночью во время Литургии в Архангело-Михайловский собор ворвались около 100 неизвестных в камуфляже и балаклавах. Они выгнали из храма верующих, отбирали у них телефоны, не позволяя снимать, срывали камеры видеонаблюдения. Один из захватчиков открыл стрельбу из газового пистолета, завязалась драка. Однако первую атаку прихожанам удалось отбить. После бегства рейдеров из храма пропали святыни, иконы и панагии, а также деньги, документы и компьютеры. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий сразу после нападения выступил с заявлением, в котором указал на то, что рейдерский захват проходит с участием власти — среди нападавших на храм был депутат городского совета, люди поймали его и передали полиции.

Утром рейдеры начали новый штурм собора. Они забросали двор храма дымовыми шашками. На видео, размещенном Союзом православных журналистов, запечатлено, что среди верующих появились пострадавшие. При этом полиция, несмотря на призывы прихожан защитить их, в происходящее не вмешивалась. В результате боевики захватили храм, и представители «ПЦУ» тут же начали совершать там демонстративные «богослужения» на украинском языке.

«Закон вступит в силу где-то через 7−8 месяцев, но уже его принятие дало толчок злобе этих людей, они чувствуют свою безнаказанность и то, что действуют в рамках закона. Сегодня фактически власть украинская узаконила беззаконие со всех точек зрения — с точки зрения международных конвенций, с точки зрения свободы совести, религии, вероисповедания, вообще человека. Они все узурпировали сегодня, и это проявляется везде, в том числе в ситуации с самым большим храмом на территории Украины», — прокомментировал произошедшее епископ Гедеон.

По словам иерарха, кафедральный собор в Черкассах не является древним храмом, он был построен относительно недавно и с самого начала принадлежал Украинской Православной Церкви. Поэтому какие-либо притязания на него со стороны последователей раскольнической «Православной церкви Украины» или греко-католиков абсолютно беспочвенны.

«То, что творится сегодня, можно прокомментировать только одним словом — это беспредел. Сегодня творится беспредел, это противозаконные действия нынешней украинской власти, которая борется с Русской Православной Церковью, с православными людьми, которые живут сегодня на Украине. Однако наши храмы наполнены и переполнены людьми, а у ПЦУ» хра"мы стоят пустые", — добавил владыка Гедеон.

По его словам, тот факт, что Архангело-Михайловский собор является самым большим на Украине, является причиной того, что «все взоры устремлены на него», и раскольники и радикалы прилагают особые усилия, чтобы отобрать у УПЦ этот знаковый храм.

Русская линия