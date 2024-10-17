В Русской Православной Церкви выразили уверенность, что многочисленные преступления против невинных верующих на Украине рано или поздно получат надлежащую оценку и воздаяние…

17 октября 2024 года сторонники «Православной церкви Украины» при повторном штурме захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, среди прихожан и священнослужителей Украинской Православной Церкви есть пострадавшие. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий был госпитализирован, сообщает Патриархия.Ru.

С заявлением в своем Телеграм-канале выступил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, врио руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда, который назвал произошедшее вопиющим актом террора.

«Мы вновь стали свидетелям вопиющего акта террора со стороны раскольников по отношению к верующим канонической Украинской Православной Церкви. В результате двух скоординированных нападений захвачен Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах; экстремисты реализовали свой замысел, несмотря на попытки верующих отстоять родной храм, — заявил представитель Русской Православной Церкви.

Целью вооруженных террористов, многие из которых, как сообщают украинские журналисты, являются язычниками, стали мирные верующие, в том числе женщины, дети, пожилые люди, в которых стреляли и травили газом.

Государственные власти позволили экстремистам захватить храм, как всегда, не вмешиваясь в избиение верующих. Западные покровители Украины, как обычно, закроют глаза на происходящее. Ведь те, кто уничтожает единое для народов исторической Руси Православие, должны чувствовать поддержку извне и пользоваться полной свободой действий, на такие условности как свобода религии можно в данном случае закрыть глаза.

Мы молимся о тех, кто пострадал, и несмотря ни на что мужественно продолжает исповедовать свою веру, оставаясь верными Церкви Божией. Верим, что многочисленные преступления против невинных верующих рано или поздно получат надлежащую оценку и воздаяние".

Русская линия