Посланник папы Римского Франциска, глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи в ходе своей трехдневной поездки в Москву встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, сообщает ТАСС.

Как сообщает Cлужба печати Ватикана, иерарх был принят министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также провёл встречи с уполномоченными по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.

Как уточняется, в центре переговоров стояли вопросы гуманитарного характера. «Собеседники смогли оценить, что удалось достичь на сегодняшний день для воссоединения семей несовершеннолетних и обмен пленными, ранеными и останками павших», — говорится в сообщении.

Нынешняя поездка кардинала в Москву вторая по счету. В прошлый раз, чуть более года назад кардинала принимал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На этот раз гуманитарные аспекты украинского конфликта обсуждались с главой Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Антонием.

Ранее ватиканская и российская сторона выражали удовлетворение уровнем взаимодействия. Накануне поездки кардинала Маттео Дзуппи папа Римский Франциск принял на аудиенции украинского лидера Владимира Зеленского. Как сообщил позже последний, он передал ему список пленных на обмен.

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