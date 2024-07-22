Митрополит Казанский Кирилл: «Пресвятая Богородица, помогай всем нам! Пресвятая Богородица, спаси всех нас! Как прежде, так и ныне храни землю нашу Русскую от всяких бед и невзгод!»

21 июля 2024 года, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавили молитвенные торжества в Казани, сообщает Патриархия.Ru.

Утром в Благовещенском соборе Казанского кремля перед чтимым списком Казанской иконы Божией Матери, переданным в Казань из Ватикана в 2005 году, было совершено молебное пение. Затем начался общегородской крестный ход со святыней от Благовещенского собора к месту обретения чудотворного образа — в Казанский кафедральный собор Казанского Богородицкого мужского монастыря.

По прибытии участников крестного хода в обитель началось служение Божественной литургии в Казанском соборе.

Многочисленным архиереям Русской Православной Церкви, прибывшим в Казань на торжества, сослужили представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Серафим (Шемятовский), представитель Православной Церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси протоиерей Даниил Андреюк, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока архимандрит Филипп (Васильцев), настоятель храма преподобного Серафима Саровского г. Екатеринбурга архимандрит Гермоген (Еремеев), благочинный приходов Русской Православной Церкви Заграницей в Новой Зеландии протоиерей Владимир Бойков, секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, насельник Никольского монастыря г. Гомеля (Белоруссия) архимандрит Савва (Мажуко), секретарь Татарстанской митрополии иеромонах Кирилл (Корытко), наместник Казанско-Богородицкого монастыря игумен Марк (Виленский), духовенство митрополии и священнослужители, сопровождающие прибывших в столицу Татарстана архиереев.

За Литургией молились монашествующие Казанской епархии, многочисленные прихожане храмов столицы Татарстана и паломники. Среди почетных гостей в соборе присутствовали премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, Чрезвычайный и Полномочный посол Словацкой Республики в Российской Федерации Любомир Регак.

На мирной и сугубой ектениях были вознесены молитвы о российском воинстве и о мире. На заупокойной ектении возносились прошения об упокоении души архиепископа Иеремии, участвовавшего в обретении Казанского образа Царицы Небесной, и митрополита Феофана (Ашуркова), трудившегося над воссозданием Казанского собора. Также были вознесены молитвы о почивших архипастырях Казанских, игумении Рахили (Ершовой) и сестрах Казанской Богородицкой обители.

Проповедь перед причастием произнес архимандрит Савва (Мажуко).

По окончании Литургии митрополит Вениамин обратился к верующим со словом:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Кирилл! Дорогие Преосвященные владыки, прибывшие на праздник, высокие гости, представители Поместных Церквей! Уважаемый Алексей Валерьевич, председатель Правительства Республики Татарстан! Дорогие отцы, братья и сестры!

Приятно и радостно в этом наполненном людьми храме разделять празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Пресвятая Богородица собрала нас сегодня, привлекла Своей материнской любовью, чтобы здесь совершалась молитва едиными устами и единым сердцем.

445 лет тому назад на этом месте было пожарище. Люди, которые здесь жили, были подобны ходящим во тьме неведения. Некоторые были просвещены светом веры, но при этом колебались, сомневались. Люди видели трудности жизни и от этого колебались их сердца. Они поднимали взор к небу, ища помощи, смотрели по сторонам — а утешение пришло из земли. Там отроковица Матрона нашла чудотворный образ, который до сего дня несет радость и утешение людям, является источником всякой благостыни.

О явленной в Казани иконе знают в разных странах. Представители разных народов обращаются ко Пресвятой Деве Марии, молясь перед Казанским образом. И то, что сегодня здесь во множестве собрались паломники из разных мест, говорит о том, что Матерь Божия объединяет всех. Ее материнское сердце вмещает всех людей, все страны и народы. Она нас всех подвигает к сугубой молитве.

Пусть сегодняшний праздник вдохновит каждого из нас исполнять Божественные заповеди и совершать угодное Пресвятой Богородице и Ее Божественному Сыну, Господу нашему.

Сердечно благодарим Вас, дорогой владыка Кирилл, за приглашение, за организацию этого церковного торжества. Пусть Казанская митрополия и Казанская земля процветают, духовно украшаются, приносят обильные плоды во славу Матери Церкви и во спасение многих!"

Также с приветственным словом к участникам торжеств обратился митрополит Нифон:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Кирилл! Дорогие владыки! Всечестные отцы! Дорогие братья и сестры!

Мы, представители Поместных Православных Церквей при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, благодарим Вас за любезное приглашение разделить с Вами и народом благословенного города Казани радость праздника чтимой Казанской иконы Божией Матери. Сегодня нашей совместной молитвой мы свидетельствовали о единстве наших Церквей в духе любви и мира. Каждый человек когда-то сталкивается с вызовами современного мира, и мы в том числе.

Дорогой владыка! Ваш церковный опыт, духовное лидерство, межрелигиозная деятельность служат для нас примером, что на эти вызовы можно ответить твердо, храня свою веру, добавляя вселенский христианский дух к существующей картине мира.

С праздником, дорогие братья и сестры! Да дарует Господь всем вам заступничеством Пресвятой Богородицы крепость в вере и благополучие! Дорогой владыка! Пусть Матерь Божия покрывает Вас Своим омофором и хранит в добром здравии на многая лета во славу святой Русской Церкви!"

Митрополит Кирилл приветствовал гостей и поздравил верующих с праздником:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка митрополит Вениамин! Глубокочтимый владыка Нифон! Дорогие Преосвященные архипастыри! Всечестные отцы, дорогие матушки игумении! Дорогой отец Марк и братия этой святой обители! Глубокочтимый Алексей Валерьевич! Дорогие братья и сестры, паломники и прихожане!

Всех вас поздравляю с праздником — днем явления на этом святом месте иконы Божией Матери, именуемой «Казанская». Чудесное обретение Казанского образа Царицы Небесной состоялось 445 лет назад. На протяжении нескольких столетий этот праздник каждый год особо совершается в нашей стране. Это не просто церковное торжество, а настоящий народный праздник, любимый многими. Казанский образ Богородицы сегодня есть в доме каждого верующего, эта икона снискала неизреченную любовь нашего народа. А мы являемся, наверное, незаслуженными, но все-таки облагодатствованными хранителями этого святого места.

Большая радость видеть вас всех сегодня, молиться в этом величественном соборе, построенном на месте обретения чудотворной иконы. Ведь именно здесь Царица Небесная благоволила через Свой образ явиться верующим. Своими чудесами, любовью и покровительством Она объяла многие души, привела их к нашему Творцу и Богу, к Своему Божественному Сыну, Господу нашему Иисусу Христу.

Желаю каждому, чтобы наш путь всегда был озарен светом благословения Божия и покровом молитв Пречистой Богородицы. Пресвятая Богородица, помогай всем нам! Пресвятая Богородица, спаси всех нас! Как прежде, так и ныне храни землю нашу Русскую от всяких бед и невзгод!

В этот святой день все мы, живущие в Казани и Татарстане, чувствуем удивительное предстательство Богородицы за всех Ее детей на земле. Все мы чада Царицы Небесной — и те, кто чтит Ее Единородного сына, и те, кто пока не воспринимает веру сердцем. Через удивительный чудотворный образ Божией Матери мы сегодня имеем великую благодать надежды на заступничество Богородицы и здесь, в жизни временной, и в жизни вечной, перед престолом Отца Небесного.

Желаю всем нам с вами, чтобы мы сегодня утешились этим благословенным праздником, и чтобы Царица Небесная помогала нам на путях нашей жизни. Давайте все вместе еще и еще раз вознесем к Матери Божией наши недостойные, но искренние и сердечные молитвы!"

Преосвященные архипастыри, духовенство и верующие пропели молитву «Царице моя Преблагая».

Также глава Татарстанской митрополии выразил благодарность людям, трудами которых возрожден Казанский собор:

«Находясь в этом святом храме, нам хотелось бы вновь и вновь поблагодарить руководство нашей республики и строителя нашего замечательного собора — Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова, который передал всем вам слова поздравления с праздником.

Мы выражаем благодарность Государственному советнику Минтимеру Шариповичу Шаймиеву и его помощникам, которые восстанавливали этот святой храм, и всем добрым людям, участвовавшим в возрождении Казанского собора.

Царство Небесное нашему дорогому митрополиту Феофану, который приложил огромные труды и молитвы для того, чтобы этот собор был восстановлен".

Затем состоялось вручение Патриарших и епархиальных наград.

Во внимание к трудам на благо Церкви премьер-министр РТ Алексей Песошин награжден орденом Славы и чести III степени.

Во внимание к мужественному несению пастырского служения в ходе военных действий настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери села Монашево Менделеевского района РТ протоиерей Владимир Силантьев удостоен медали ордена благоверного князя Димитрия Донского.

В ознаменование праздника Казанской иконы Божией Матери наград были удостоены: Дмитрий Самаренкин — медали святителя Гурия Казанского I степени; Андрей Егоров — медали святителя Гурия Казанского I степени; Николай Беляев — медали святителя Гурия Казанского II степени; Наталья Хамидуллина — медали Казанской иконы Божией Матери.

На молитвенную память глава Татарстанской митрополии вручил Патриаршему экзарху Белоруссии образ святителей Казанских Гурия, Германа и Варсонофия.

Далее участвовавшие в богослужении архиереи проследовали на могилу митрополита Феофана (Ашуркова), расположенную за алтарем Казанского собора, где пропели «Вечную память».

По традиции на территории Богородицкой обители для прихожан и паломников были организованы праздничная трапеза и культурно-просветительская программа. Добровольцы Казанской епархии провели благотворительные мероприятия, во время которых собирались пожертвования на нужды многодетных семей и на социальные проекты.

Вечером на Кремлевской набережной Казани состоялся праздничный концерт.

Русская линия