Иерархи, клир и верный народ Украинской Православной Церкви сталкиваются с открытым гонением, которое над ними беспощадно вершат украинские власти. Об этом говорится в письме Святейшего Патриарха Сербского Порфирия, направленном в ответ на обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором рассказывалось о вопиющих случаях преследования на Украине православных иерархов, священнослужителей и мирян, о запрете и блокировке новостных интернет-ресурсов, освещавших религиозную политику властей, о подготовке к принятию во втором чтении законопроекта № 8371, целью которого является фактический запрет Украинской Православной Церкви, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«Вместо того, чтобы всеми силами пытаться остановить вооружённый конфликт двух братских народов, рождённых в жизнь вечную в одной крещальной купели, злодеи, ведомые ядовитой ненавистью лукавого, не прекращают попытки уничтожить последний бастион их единства в любви Господней — Украинскую Православную Церковь, — считает Патриарх Порфирий. — Её иерархи, которые не только открыто и бесстрашно разоблачают злонамеренность безбожных властей, но в нынешних обстоятельствах более других страждут как верные пастыри Церкви Христовой, становятся фигурантами сфабрикованных судебных процессов и приговариваются к наказаниям, предусмотренным за совершение самых гнусных преступлений. Их непоколебимую ревность в вере и служении народу Божию точнее всего выражают слова священномученика Игнатия Богоносца: Я — пшеница Божия. Пусть измелют меня зубы зверей, да сделаюсь чистым хлебом Христовым. Зная их готовность к самопожертвованию и мужество противостоять всякой несправедливости, ощущаем братский долг и обязанность свидетельствовать пред всем миром об их страданиях, что, Ваше Святейшество, дорогой брат во Христе, всегда творим в молитве и уповании на Господа».

С большим сожалением Предстоятель Сербской Православной Церкви констатировал, что стенания православного украинского народа, верного своей канонической Церкви, «не достигают тех, в чьих руках сосредоточена власть и кто способен повлиять на правителей Украины, дабы остановить гонение и антицерковный террор, обретающие всё больший размах».

Нынешний конфликт «используется в качестве повода для осуществления плана об окончательном запрете деятельности Украинской Православной Церкви в целях передачи всего духовного и материального капитала, которым она располагает, в руки псевдоцеркви», отметил Его Святейшество. Он выразил опасение, что в этих условиях «нынешнее тяжелое положение наших православных братьев будет и далее ухудшаться», а также напомнил о важности мирного разрешения вооружённого конфликта.

«Мы будем и далее стремиться при всякой удобной возможности обращать внимание христианской и международной общественности на их страдания, призывая все влиятельные институции прекратить закрывать глаза на все злодеяния, чинимые на протяжении последних месяцев и лет Украинской Православной Церкви, и, в конце концов, принять меры, чтобы положить предел этому беззаконию», — подчеркнул Предстоятель Сербской Православной Церкви, заверив в молитвах за Украинскую Православную Церковь и страждущий верный народ.

«Воскресший из мертвых Предвечный Логос Божий да изольет обильные благословения на многострадальную Украинскую Православную Церковь и её Матерь, Святейшую Русскую Православную Церковь, а Вам, Ваше Святейшество, как и всей иерархии, клиру и верующим, да ниспошлёт всякий дар благой из неоскудевающей и вечной Своей ризницы!» — говорится в письме Святейшего Патриарха Сербского Порфирия.

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