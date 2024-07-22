На Афоне снова разгорается конфликт вокруг монастыря Эсфигмен, на территории которого подвизается 118 монахов, отказывающихся поминать главу Константинопольского Патриархата Патриарха Варфоломея. Полиция Греции с благословения Кинота Святой Горы собирается взять обитель штурмом, что может привести к серьёзному кровопролитию, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Pronews.

16 июля 2024 года правоохранители Кариона направило письмо Священному Киноту Святой горы Афон с просьбой разрешить провести крупномасштабную операцию по выселению монахов по требованию судебного исполнителя. Полицейские намерены провести силовой рейд с помощью спецтехники.

Конфликт между монастырем Эсфигмен и Константинополем начался в 1972 году. Монахи заняли жесткую позицию в отношении Фанара, прервав все контакты с Константинопольским Патриархатом, осуждая экуменические богослужения фанариотов с представителями Католической церкви. Сейчас они находятся в общении со старостильниками Греции.

С 2002 года старая братия монастыря была объявлена вне закона, и до сегодняшнего дня в системе греческого правосудия монахи монастыря Эсфигмен характеризуются как «зилоты», и от них требуют покинуть монастырь.

Несколько монахов, которых афониты называют «Новый Эсфигмен», живут в Кариесе. Государственная власть их признает, а монахов, которые протестуют против действий Константинопольского Патриархата, лишает прав и привилегий.

Игумен Эсфигмена архимандрит Мефодий заявил, что монахи будут защищать монастырь до конца. «Мы готовы защищать монастырь до смерти, это наша духовная Родина. Здесь мы родились духовно и здесь мы умрём», — заявил он.

«Мы получили гонения, подобные гонениям на первых христиан. Не от врагов, а от самого Патриарха, который должен быть нашим отцом, а также от Священной Общины. Мы также не поддерживаем отношений с Элладской Церковью. И это потому, что гора Афон принадлежит не правящей Церкви, а (Константинопольскому) патриархату. Наша борьба с Патриархом духовная. Мы не считаем его православным в том, что он делает, поскольку его действия направлены против Православной Церкви, и поэтому мы его не поминаем», — заявил архимандрит Мефодий.

Игумен также раскритиковал Патриарха Варфоломея за совместную молитву с католиками, протестантами и нерелигиозными людьми. Он заявил, что Патриарх Варфоломей утверждает, что все религии имеют часть истины. «Но это не что иное, как ложь. От Отцов мы узнали, что единственная истина — это Православие, и что только там мы можем спастись», — заявил отец Мефодий.

Несмотря на то, что монастырь Эсфигмен по сути ушёл в раскол, отказавшись поминать Константинопольского Патриарха Варфоломея, во всём православном мире до сих пор относятся к его монахам если не с уважением, то с сочувствием. Главная причина этого состоит в том, что многое из того, на что указывают эсфигменовцы, правда, и Фанар всё дальше отступает от православных канонов, сознательно идя на унию с католиками. На Фанаре просто не могут допустить подписания нового договора с Ватиканом без подавления Эсфигмена, а потому ситуация будет обостряться всё сильнее.

Русская линия