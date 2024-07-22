Полиция Греции намерена попытаться взять мятежный монастырь Эсфигмен штурмом
Прошлая попытка захватить обитель, монашествующие которого отказываются поминать Патриарха Варфоломея, едва не закончилась серьёзным кровопролитием…
На Афоне снова разгорается конфликт вокруг монастыря Эсфигмен, на территории которого подвизается 118 монахов, отказывающихся поминать главу Константинопольского Патриархата Патриарха Варфоломея. Полиция Греции с благословения Кинота Святой Горы собирается взять обитель штурмом, что может привести к серьёзному кровопролитию, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Pronews.
16 июля 2024 года правоохранители Кариона направило письмо Священному Киноту Святой горы Афон с просьбой разрешить провести крупномасштабную операцию по выселению монахов по требованию судебного исполнителя. Полицейские намерены провести силовой рейд с помощью спецтехники.
Конфликт между монастырем Эсфигмен и Константинополем начался в 1972 году. Монахи заняли жесткую позицию в отношении Фанара, прервав все контакты с Константинопольским Патриархатом, осуждая экуменические богослужения фанариотов с представителями Католической церкви. Сейчас они находятся в общении со старостильниками Греции.
С 2002 года старая братия монастыря была объявлена вне закона, и до сегодняшнего дня в системе греческого правосудия монахи монастыря Эсфигмен характеризуются как «зилоты», и от них требуют покинуть монастырь.
Несколько монахов, которых афониты называют «Новый Эсфигмен», живут в Кариесе. Государственная власть их признает, а монахов, которые протестуют против действий Константинопольского Патриархата, лишает прав и привилегий.
Игумен Эсфигмена архимандрит Мефодий заявил, что монахи будут защищать монастырь до конца. «Мы готовы защищать монастырь до смерти, это наша духовная Родина. Здесь мы родились духовно и здесь мы умрём», — заявил он.
«Мы получили гонения, подобные гонениям на первых христиан. Не от врагов, а от самого Патриарха, который должен быть нашим отцом, а также от Священной Общины. Мы также не поддерживаем отношений с Элладской Церковью. И это потому, что гора Афон принадлежит не правящей Церкви, а (Константинопольскому) патриархату. Наша борьба с Патриархом духовная. Мы не считаем его православным в том, что он делает, поскольку его действия направлены против Православной Церкви, и поэтому мы его не поминаем», — заявил архимандрит Мефодий.
Игумен также раскритиковал Патриарха Варфоломея за совместную молитву с католиками, протестантами и нерелигиозными людьми. Он заявил, что Патриарх Варфоломей утверждает, что все религии имеют часть истины. «Но это не что иное, как ложь. От Отцов мы узнали, что единственная истина — это Православие, и что только там мы можем спастись», — заявил отец Мефодий.
Несмотря на то, что монастырь Эсфигмен по сути ушёл в раскол, отказавшись поминать Константинопольского Патриарха Варфоломея, во всём православном мире до сих пор относятся к его монахам если не с уважением, то с сочувствием. Главная причина этого состоит в том, что многое из того, на что указывают эсфигменовцы, правда, и Фанар всё дальше отступает от православных канонов, сознательно идя на унию с католиками. На Фанаре просто не могут допустить подписания нового договора с Ватиканом без подавления Эсфигмена, а потому ситуация будет обостряться всё сильнее.
Полиция Греции намерена попытаться взять мятежный монастырь Эсфигмен штурмом Прошлая попытка захватить обитель, монашествующие которого отказываются поминать Патриарха Варфоломея, едва не закончилась серьёзным кровопролитием...