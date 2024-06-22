22 июня 2024 года, в канун праздника Святой Троицы (Пятидесятницы), Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл возглавил встречу иконы Святой и Живоначальной Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым, в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и Всенощное бдение в Троицком соборе обители, сообщает Патриархия.Ru.

Перед началом Всенощного бдения Святейший Владыка в сопровождении Преосвященных архиереев и братии Лавры под колокольный звон возглавил шествие к святым вратам, перед которыми на Красногорской площади в специальном шатре была установлена привезенная раннее икона Пресвятой Троицы письма преподобного Андрея Рублева.

Под пение величания празднику Пятидесятницы Святейший Патриарх Кирилл вошёл в шатер, где поклонился иконе, после чего священнослужители подняли ее на плечи. Шествие с иконой проследовало в Троицкий собор Лавры.

В Троицком соборе икона была установлена на свое историческое месте, справа от Царских врат.

Предстоятель Русской Православной Церкви приложился к установленной иконе и мощам преподобного Сергия Радонежского, после чего обратился к собравшимся с Первосвятительским словом:

«Сердечно поздравляю с великим событием. Это счастье для всех нас — участвовать в том, что сейчас происходит: икона Пресвятой Троицы возвращается в дом свой. Когда ее вывозили из Лавры, когда оскверняли обитель, те злые люди, наверное, и представить себе не могли, что настанет время не только возвращения святой иконы в место, где она изначально была, но и вообще возрождения веры в нашем народе. А если бы не было возрождения веры, не было бы и этого принесения иконы Святой Троицы. За все это мы должны благодарить Бога, потому что на наших глазах совершилось великое чудо посрамления безбожной идеи, которая в свое время захватила сознание большинства нашего народа. Идеи богоотступничества, которое поразило души и сознание людей и отвратило их от Бога. Но теперь возвращение святынь свидетельствует о глубинных изменениях в жизни нашего народа — возрождении Православия на Святой Руси.

В честь этого события я благословляю именовать этот день днем принесения чудотворного образа Святыя Троицы в Троице-Сергиеву лавру и совершать ежегодно полиелейные богослужения.

Действительно, это событие не должно покинуть нашу память, особенно тех, кто является его свидетелями, но должно быть запечатлено в нашей церковной истории. Для всех нас — это еще один знак Божиего присутствия в жизни нашего народа, нашей страны и каждого из нас.

Укрепляемые этими чудесами Божественными, будем хранить веру православную, воспитывать в ней своих детей и внуков, укреплять основы личной, семейной, общественной и государственной жизни, которые создавались нашими благочестивыми предшественниками, святыми угодниками Божиими, преподобными и богоносными отцами нашими и святыми женами. Будем надеяться, что и это событие, которое, несомненно, являет Божественную волю и Божественное чудо, во многих укрепит веру и, может быть, многих обратит ко Христу. Дай Бог, чтобы так и было, и чтобы эти чудеса люди умели распознавать и воспринимать как знак Божиего присутствия в нашей жизни.

С великим историческим духоносным событием всех вас поздравляю! С возвращением иконы Святыя Троицы в дом свой! Аминь".

Далее началось Всенощное бдение. Его Святейшеству сослужили многочисленные архиереи Русской Православной Церкви, а также насельники обители в священном сане. В алтаре молился епископ Ремезианский Стефан, представитель Патриарха Сербского при Московском Патриаршем престоле.

Патриаршее богослужение посетили: председатель Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству С. Пахомов; заместитель министра культуры РФ С. Обрывалин; глава Сергиево-Посадского городского округа Московской области М. Токарев; первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» В. Михайлов; и.о. генерального директора Художественно-производственного предприятия Русской Православной Церкви «Софрино» А. Потемкин.

Песнопения всенощного бдения исполнил хор Троице-Сергиевой лавры под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

По окончании всенощного бдения Святейший Патриарх Кирилл произнес проповедь.

Решение о возвращении иконы «Троица» преподобного Андрея Рублева на историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре было принято Президентом России В.В. Путиным в мае 2023 года.

«Святая Троица» была написана святым иконописцем в первой половине XV века для местного ряда иконостаса Троицкого собора по просьбе преподобного Никона Радонежского — ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского. Образ стал идеалом художественного выражения христианского догмата о Единосущном и Триипостасном Боге. Еще в 1551 году на Стоглавом Соборе, созванном царем Иваном Грозным, икона была признана образцом для изображения Святой Троицы.

Пробыв в Троицком соборе полтысячелетия, в 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР святыня была передана в Государственную Третьяковскую галерею. Будучи шедевром древнерусского искусства, «Святая Троица» стала одним из главных экспонатов музея. В иконостас храма поместили список, созданный реставратором Николаем Барановым. Спустя почти сто лет, 17 и 18 июля 2022 года, в день памяти преподобного Андрея Рублева и в праздник 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, подлинник Рублева был принесен в Троицкий собор для временного поклонения. Это стало знаковым событием в жизни Лавры.

Летом 2023 года Свято-Троицкая Сергиева лавра и Государственная Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы «Святая Троица» в Лавру. С 5 января с.г. святыня временно находилась в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Ранее с 1997 года верующие имели возможность поклониться иконе единожды в год в День Святой Троицы в храме святителя Николая в Толмачах г. Москвы.

Теперь святыня будет доступна для общенародного поклонения постоянно: Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры — действующий храм, в котором ежедневно проходят богослужения: братский молебен, Божественная литургия, молебны с акафистом Божией Матери и преподобному Сергию Радонежскому.

Желающие также могут изучить икону с помощью дополненной реальности: для этого РИА «Новости» совместно с обителью создали приложение «Сергиева лавра. Путеводитель» для IOS и Android. 19 июня на территории монастыря установили десять стендов с изображением иконы и QR-кодом, ведущим на страницу приложения, которое позволяет изучить икону в деталях. Для этого нужно будет снять на камеру смартфона в приложении оригинал, любой список или репродукцию святыни. Те, у кого нет возможности сфотографировать икону, смогут воспользоваться специальным двухмерным режимом приложения, в котором уже представлено ее цифровое изображение с интерактивным описанием.

Приложение ознакомит пользователя с ветхозаветным сюжетом «Гостеприимство Авраама», раскроет символику цветов, смысл композиции и элементов иконы. Путеводитель также содержит перечень иконографических терминов, фрагменты аудиогида по монастырю и эпизоды совместного художественно-исторического подкаста РИА «Новости» и Троице-Сергиевой лавры «Дорога в Лавру». Желающие смогут услышать в приложении песнопения лаврского хора.

Экспертную поддержку в создании приложения оказали главный редактор издательств «Ладан» и «Троицкая школа» иеромонах Нектарий (Соколов) и руководитель лаврской иконописной мастерской иеромонах Никифор (Исаков).

В Сергиев Посад святыня была доставлена на специализированном транспорте, который предназначен для профессиональной перевозки произведений искусства и оборудован климатическим боксом с системой амортизации. В храме святыня установлена в специально изготовленный стационарный киот, в котором поддерживается необходимый для сохранения иконы климат. Киот оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.

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