Сегодня, 22 июня, в России отмечают Троицкую родительскую субботу, которая в этом году совпала со скорбной датой нападения фашисткой Германии на Советский Союз. В этот день во всех храма Русской Православной Церкви также сугубо поминали всех жертв этой страшной войны.

Поминовение усопших в Троицкую субботу ведёт своё начало со времён апостольских. В словах св. ап. Петра, произнесенных им в день Пятидесятницы, есть важное указание на начало обычая поминовения усопших в день Пятидесятницы. Апостол в этот день, обращаясь к иудеям, говорит о Воскресшем Спасителе: Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти (Деян. 2, 24). А постановления Апостольские повествуют о том, как апостолы, исполняясь Духом Святым в Пятидесятницу, проповедовали иудеям и язычникам Спасителя нашего Иисуса Христа, Судиею живых и мертвых. Поэтому Святая Церковь издревле призывает нас совершать перед днем Пресвятой Троицы поминовение всех от века усопших благочестивых праотец, отец, братий и сестер.

По достоинству Троицкая суббота является вселенской и представляет собой последний день Церкви Ветхозаветной перед раскрытием во всей своей полноте Церкви Христовой в День Пятидесятницы. Святая Церковь призывает нас в эту субботу совершать поминовение, чтобы спасительная благодать Святого Духа очистила грехи душ всех от века усопших праотец, отец и братий наших, и, ходатайствуя о собрании всех в Царство Христово, просит «упокоить души прежде отшедших на месте прохлаждения, яко не мертвые восхвалят Тя, Господи, ниже сущие во аде исповедания дерзнут принести Тебе, но мы, живые благословим Тя и молим, и очистительныя молитвы и жертвы приносим Тебе о душах их».

Во всех храмах сегодня совершаются заупокойные Литургии и панихиды. В храме можно заказать поминовение имен усопших священнослужителями на Литургии. Это поминовение совершается в алтаре, когда из просфоры вынимаются частицы, которые затем погружаются в чашу с Телом и Кровью Христовой. В этот момент читается молитва: «Омой, Господи, грехи здесь поминавшихся Честною Твоею Кровию, молитвами святых Твоих». Идти на кладбище следует после посещения храма.

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