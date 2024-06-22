По ходатайству Святейшего Патриарха Кирилла владыка был обменян российской стороной на украинских военнопленных…

22 июня 2024 года, в канун Святой Троицы, по ходатайству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в результате проведенных переговоров был освобождён митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, сообщает Патриархия.Ru.

7 августа 2023 года Винницким городским судом митрополит Ионафан был «приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по абсурдным обвинениям, включающим „действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти“, а также „посягательство на территориальную целостность Украины“», как говорилось в опубликованном в тот же день заявлении Святейшего Патриарха Кирилла.

Предстоятель Русской Православной Церкви отмечал, что «этому беззаконному решению предшествовали многочисленные попытки оказать давление на владыку Ионафана, который несмотря ни на что оставался верен своей Церкви и собратьям по вере Христовой».

9 августа 2023 года Святейший Патриарх направил обращение в связи с осуждением митрополита Ионафана к Предстоятелям Поместных Православных Церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций.

Пока продолжалось рассмотрение апелляции, владыка Ионафан находился под домашним арестом. 19 марта 2024 года стало известно о том, что у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана случился инсульт, он был госпитализирован.

18 июня 2024 года Винницкий апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Митрополит Ионафан не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Ранее владыка был также лишен украинского гражданства.

В ближайшее время иерарх, остро нуждающийся в лечении и медицинской реабилитации, прибудет в Москву.

Русская линия