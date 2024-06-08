Митрополит Святогорский Арсений: «Все обвинения против меня не обоснованы и вызывают у меня недоумение»

7 июня 2024 года в Октябрьском районном суде города Днепр рассматривалось ходатайство адвокатов митрополита Святогорского Арсения, который 25 апреля был заключён в СИЗО на 60 дней без права залога, об изменении ему меры пресечения, сообщает Телеграм-канал Святогорской Лавры.

В зал судебного заседания поддержать владыку прибыли священнослужители и прихожане Днепропетровской и других епархий Украинской Православной Церкви.

Сторона защиты просила судей отпустить митрополита Арсения на поруки или определить ему размер залога. Стать поручителями владыки выразили готовность 10 депутатов Украины от различных фракций.

В своей речи митрополит Арсений не признал себя виновным в разглашении локаций ВСУ. Владыка также пояснил цель речи, видеозапись которой теперь вменяется ему в вину. «Я просил стоящих в соборе людей помолиться, чтобы разрешилась ситуация на блокпостах, и паломники, которых не пропускали, в конце концов смогли попасть на праздник», — сказал наместник Лавры.

«Святогорская Лавра — икона единства Украины, — продолжил владыка Арсений. — К нам едут паломники с разных концов страны, в том числе с Запада, например, с Буковины. А меня обвиняют в предательстве Украины. Кроме молитвенной жизни, у нас ведётся социальная деятельность. Сейчас только пенсионеров на иждивении Лавры живёт 100 человек. В 2015 году в Лавре пребывало тысяча беженцев, из них 470 было детей и 74 — парализованных. Мы в день кормили по 3−5 тысяч народа, по сути, взяв тогда на себя функции государства».

«Все обвинения против меня не обоснованы и вызывают у меня недоумение», — подчеркнул митрополит Арсений.

Выслушав сторону защиты, которая, в частности, представила награды и заслуги владыки, и сторону обвинения, судьи оставили меру пресечения без изменений: пребывание под стражей до 22 июня 2024 года без права на внесения залога.

Русская линия