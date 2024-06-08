8 июня 2024 года, в день памяти апостолов от 70-ти Карпа и Алфея и день рождения великого русского писателя А.С. Пушкина, в Свято-Успенском Святогорском монастыре Псковской области митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил заупокойную литию на могиле Александра Сергеевича, чей 225-летний юбилей широко празднуется в эти дни в Пушкинских горах, сообщает сайт Псковской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужил наместник Святогорской обители игумен Василий (Бурков). За богослужением молились первая заместительница губернатора Псковской области Вера Емельянова, глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, многочисленные прихожане обители и паломники.

Перед началом литии митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом:

«Христос Воскресе! Мы продолжаем праздновать юбилей нашего великого поэта и так по-особому воспоминаем его, чувствуем его присутствие с нами — не только в его наследии, не только в его стихах, сказках и поэмах, в которых он с раннего детства и юности сопровождает всех нас, уча добру, уча красоте, уча прекрасному, смыслу жизни, в конце концов, но и в том особом смысле, который чувствует и на которой откликается сердце верующего человека, потому что в Священном Писании сказано, что «у Бога нет мёртвых, но все живы» (см.: Лк. 20:38). И это действительно так. Когда мы приходим в пасхальные дни в день Радоницы и в другие дни на могилы наших близких и приносим им эту светлую весть о победе Христа над смертью и о даровании нам жизни вечной — мы чувствуем, знаем, что они откликаются, они так же радуются, и они так же со всем миром, с земной и Небесной Церковью провозглашают: «Воистину Воскресе Христос!».

В эти дни много говорится, но ещё больше будет не сказано, потому что не объять никакими словами тайну и красоту таланта того, о котором современники и мы говорим, что он — «наше всё». Ни современники, ни мы не идеализируем его. Каждый человек сложен сам по себе, в нём борется добро со злом, как об этом говорил Достоевский. И мы видим, что и в Александре Сергеевиче много душевного, много духовного. В самые страстные годы своей жизни, когда он предавался тем или иным человеческим страстям и увлечениям, он никогда, тем не менее, не забывал и о вечном измерении, которое присутствует в жизни человека; проделав в течение своей короткой жизни — от ранней юности до столь ранней смерти — путь от атеизма к очень глубокой и искренней вере, и тем самым предопределив для многих и своих современников, и наших соотечественников в ХХ веке, во многом для нас с вами, этот путь. Даже в самые, казалось, бурные его годы, он находил возможным, поразившись чувством присутствия Творца в своей жизни, написать, например, вот такие строки:

И ныне с высоты духовной

Мне руку простираешь Ты

И силой кроткой и любовной

Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнём душа палима

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе серафима

В священном ужасе поэт.

(«В часы забав и праздной скуки..», 1830 г.)

Каждый человек осуществляет своё дело — дело всей своей жизни, ради чего он живёт — следуя неизреченной о нас воле Божией. И уже в предсмертные свои часы Александр Сергеевич вполне осознал эту истину. Все страсти, все чувства, которые волновали его в преддуэльном состоянии, словно отступили назад. «Веленью Божию, о муза, будь послушна», — так видит себя на пороге вечности великий поэт («Я памятник себе воздвиг нерукотворный..», 1836 г.), и тем самым оставив завещание и всей русской литературе, и каждому из нас.

Христос Воскресе! Христос Воскресе, дорогой Александр Сергеевич!"

Отметим, что по советской традиции в России продолжают праздновать день рождения А.С. Пушкина 6 июня, пытаясь представить, что великий русский поэт жил по григорианскому календарю, чего не было и в помине. День рождения А.С. Пушкина приходится на день памяти апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, который Церковь отмечала и отмечает 26 мая по юлианскому календарю.

С прискорбием приходится констатировать, что в последние годы даже церковные люди, включая некоторых архиереев Русской Православной Церкви, забывают о том, что православные христиане живут по юлианскому календарю. Странно наблюдать, как день рождение великого русского писателя празднуется за два дня до памяти святых Карпа и Алфея. Слава Богу, есть среди русского священноначалия и такие архипастыри, как митрополит Псковский Арсений, который, судя по всему, придерживается церковного исчисления дат.

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