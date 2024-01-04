Русская линия
Сводка новостей от 4 января 2024

Дурное предзнаменование для папы Франциска
В день рождения главы Католической церкви молния ударила в статую апостола Петра в бывшей епархии главы Ватикана и лишила его руки с ключами от Рая и нимба…

Фигура апостола Петра до и после удара молнии17 декабря 2023 года, в день рождения нынешнего папы Римского Франциска, который многие годы был епископом Буэнос-Айреса, в статую святого апостола Петра храма Божией Матери в Буэнос-Айресе ударила молния, которая повредила скульптуру, отбив апостолу руку с ключами от Рая и сбив нимб над его головой. Об этом с тревогой сообщают многие католические издания, передаёт СПЖ со ссылкой на Catholicvote.org.

Несколько дней информация об этом знамении, которая попала в Сеть от итальянского блогера, считалась сомнительной. Но позже это происшествие подтвердил католический священник Хусто Лофеудо, опубликовавший фотографию статуи.

Католические издания обращают особое внимание, что «инцидент» произошёл в день рождения папы Франциска и за день до публикации скандальной декларации Fiducia supplicans, которая разрешает католикам благословлять «однополые пары».

Католический блогер Тейлор Маршалл добавил к этой информации ещё и тот факт, что молния ударила в статую апостола Петра не только в день рождения папы и за день до разрешения на благословение гей-пар, но и в его епархии, так как Франциск долгое время был архиепископом и кардиналом Буэнос-Айреса.

Другие католические издания отмечают, что статуя апостола находится всего в нескольких метрах над землей, а высоко над ней, на крыше храма, расположены громоотводы, которые почему-то в этот раз не сработали и пропустили молнию. При этом рядом с фигурой апостола Петра находится статуя апостола Павла с железным мечом в руке, которая нисколько не пострадала.

Многие католики увидели в случившемся дурное предзнаменование, направленное папе Франциску, который пошёл на поводу у содомитов и разрешил благословлять «однополые пары».

Русская линия

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Дурное предзнаменование для папы Франциска
В день рождения главы Католической церкви молния ударила в статую апостола Петра в бывшей епархии главы Ватикана и лишила его руки с ключами от Рая и нимба...

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