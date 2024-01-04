Развитие искусственного интеллекта уже в ближайшем будущем может лишить дипломы в вузах какого-либо смысла, считает глава Учебного комитета…

Глава Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерей Максим Козлов считает, что активное развитие искусственного интеллекта требует от Церкви соответствующей реакции, сообщает РИА Новости.

«Новые технологии требуют глубокого церковного ответа. Тот же искусственный интеллект будет предполагать, что в ближайшие годы придётся изменять характер итоговой аттестации, потому что написание итоговых студенческих работ утратит смысл. Мы вернёмся к формату устного ответа», — считает отец Максим.

При всех опасениях, связанных с развитием ИИ, глава Учебного комитета призвал видеть в этом и положительную сторону, поскольку новые технологии могут заставить человека вернуться к общению между собой, а не быть рабом гаджетов. «В каком-то смысле это хорошо: человек будет вынужден быть человеком, а не приложением к компьютеру», — сказал священник.

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