Все остальные вопросы после начала специальной военной операции на Украине отошли на второй план, считает владыка…

Одной из главных задач будущего Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, который уже несколько раз переносился из-за продолжающейся спецоперации на Украине, должно стать послевоенное устройство церковной жизни. Об этом председатель Синодального миссионерского отдела РПЦ, член Высшего церковного совета епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев) в комментарии по случаю дня памяти святителя Московского Петра, сообщает ТАСС.

«Давайте всё же не будем забегать вперед и сначала дождемся окончания специальной военной операции, поскольку многое будет зависеть от того, на каких условиях она будет завершена. То, что одной из главных задач грядущего Архиерейского Собора должно будет стать послевоенное устройство церковной жизни, не вызывает сомнений», — сказал епископ Евфимий, отвечая на вопрос, насколько реально то, что Собор соберётся сразу или вскоре после окончания спецоперации.

На просьбу уточнить, есть ли какие-то вопросы, связанные с тематикой Синодального миссионерского отдела, которые следовало бы поднять на Архиерейском Соборе, владыка заметил, что «миссионерская тематика должна находиться в центре внимания членов Собора».

«При этом важно будет уточнить, а, возможно, и заново определить критерии успешности миссии. Полагаю, что нужно уходить от формальных показателей в сторону достижения таких результатов, которые бы измерялись, в частности, снижением количества разводов и абортов, уменьшением потребления табака, алкоголя и наркотиков, понижением уровня криминогенности, то есть социально значимыми категориями», — пояснил глава Синодального отдела.

29 декабря 2022 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил вернуться к вопросу проведения Архиерейского Собора в более подходящее время. Профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин тогда пояснил ТАСС, что перенос Собора связан, прежде всего, со сложностью приезда в Москву в нынешней ситуации архиереев Украинской Православной Церкви.

До этого проведение Архиерейского Собора было отложено из-за пандемии коронавируса. Предыдущий Собор иерархов состоялся в 2017 году.

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