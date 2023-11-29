В рамках XXV Всемирного русского народного собора были предложены новые меры поддержки семей и борьбы с абортами…

Участники заседания демографической сессии XXV Всемирного Русского Народного Собора предложили новые меры поддержки семей, направленные на стимулирование рождаемости, сообщает телеканал «Царьград».

Так, председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает необходимым принять новый указ о поддержке многодетных родителей, но с ориентиром не на испытываемую отдельными семьями нужду, а на сам факт многодетности.

«Необходимо увеличить маткапитал до 1 миллиона рублей и расширить его направления. Предусмотреть возможность потратить его на благоустройство дома или на покупку автомобиля. Нужно ввести возможность бесплатного образования для детей из многодетных семей, освободить многодетных от налога на имущество», — заявил представитель Общественной палаты.

В свою очередь, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов выступил с инициативой переводить на бюджетную основу студенток, которые родили первого ребенка. «Это просто необходимо. Я думаю, у нас тогда появится много молодых студенческих семей», — заявил отец Феодор.

Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила реформировать систему опеки, основываясь на принципах прямого подчинения соответствующих органов государству.

По её мнению, очень важно законодательно установить право родителей на воспитание детей, право близких родственников на воспитание в случае утраты родителей. Также необходимо пересмотреть порядок оплаты за содержание детей в казённых учреждениях, подчеркнула парламентарий.

Основательница и учредительница фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, в свою очередь, напомнила о принятии в Мордовии регионального закона, который запрещает склонение женщин к абортам. По её мнению, эту меру следует распространить на всю Россию.

Уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец указала на то, что у государства и бизнеса разные цели. Если государство пытается обеспечить народосбережение, то частные клиники стремятся получить максимальную прибыль. И сегодня важно, чтобы они перестали зарабатывать на абортах.

«Для запрета абортов в частных клиниках необходим федеральный закон. Регион сам не имеет права отказывать в выдаче лицензии на аборт, многие клиники — сетевые, они работают в разных регионах, у нас просто нет таких полномочий. Но мы надеемся, что Госдума изучит опыт Татарстана и других регионов в этом вопросе и уже весной сможет принять такой закон», — подчеркнула детская правозащитница.

Русская линия