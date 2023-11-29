Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан нанёс братский визит пребывающему под домашним арестом митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию. Об этом 25 ноября 2023 года сообщила пресс-служба Тульчинской епархии Украинской Православной Церкви, передаёт портал «Православная жизнь».

В ходе беседы митрополит Феодосий рассказал владыке шокирующие подробности жестокого нападения сторонников «ПЦУ» на черкасский Рождество-Богородичный монастырь и о мягкой манипулятивной реакции правоохранительных органов на эту разбойничью атаку, при которой защитникам обители были нанесены телесные повреждения.

Митрополит Ионафан поблагодарил владыку Феодосия за создание правозащитной международной структуры, призванной отслеживать факты нарушений прав верующих Украинской Православной Церкви, и подтвердил свое согласие на предложение присоединиться к данной организации.

В ходе беседы митрополит Ионафан рассказал о братском общении с наместником Киево-Печерской Лавры митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом, который находится под судом.

Напомним, Служба безопасности Украины обвиняет митрополита Феодосия (Снигирева) в нарушении трех статей Уголовного кодекса Украины, с 12 апреля 2023 года архиерей находится под круглосуточным домашним арестом. Прокуратура уже дважды подавала ходатайство на изменение меры пресечения с домашнего ареста на взятие под стражу (заключение в СИЗО).

Митрополит Ионафан (Елецких) осужден по пяти статьям УКУ и приговорен к лишению свободы на 5 лет с конфискацией имущества. Адвокаты архиерея намерены обжаловать приговор в апелляционном порядке и, при необходимости, обратиться в Европейский суд по правам человека.

Русская линия