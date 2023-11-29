Сегодня из Ростова-на-Дону пришли печальные новости — руководство II Донского кадетского корпуса имени Государя Николая II под давлением местных чиновников и большевицкой общественности вынуждено было демонтировать недавно установленный у входа в учебное заведение бюст одному из первых Георгиевских кавалеров Великой войны, главнокомандующему Русской Армией в 1920 году, генерал-лейтенанту барону Петру Врангелю.

В связи с этим президент Фонда «Наследие Империи» генерал Леонид Решетников, который инициировал открытое обращение по данному поводу к президенту России Владимиру Путину, дал свой комментарий произошедшему:

«Демонтаж бюста генерала Петра Врангеля в Ростове-на-Дону — это просто стыд и позор! Стыд и позор совершать такую акцию, несмотря на многочисленные протесты российской общественности. Только наше обращение к президенту Владимиру Путину в защиту памятника за четыре дня собрало более тысячи подписей российских граждан.

И в этот момент, после окончания Всемирного Русского Народного Собора, когда ещё только вчера президент В. Путин говорил о трагических последствиях революции и расколе русского народа на три искусственных народа, убирается памятник герою Первой мировой войны, воевавшему в Гражданскую войну под знаменем «единой и неделимой России», под тем знаменем, под которым мы сейчас боремся с коллективным Западом в ходе СВО.

Очевидно, сегодня мы наблюдаем повторный процесс идеологизации истории, то есть у нас официально нет идеологии, поскольку она запрещена Конституцией, но на деле, оказывается, она есть и действует. Какие-то люди и организации требуют убрать памятник Врангелю, потому что он, видите ли, не отвечает большевицкой коммунистической идеологии. Ну, до чего же мы дожили?! Президент говорит — одно, а в реальности делается — другое. Позор, позор и стыд!"

Заметим, что в поддержку русских людей, которые выступают за сохранение памяти о генерале Врангеле, в своём Телеграм-канале высказался и викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами и руководитель контрольно-аналитической службы Московской Патриархии, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Сегодня владыка опубликовал фотографию барона Врангеля с характерной подписью: «Русский Патриот. Русский Офицер. Русский Герой».

В свете всего этого хотелось бы верить, что демонтированный бюст Георгиевскому кавалеру барону Врангелю будет возвращён на своё первоначальное место. Война «красных» с «белыми», в конце концов, должна закончиться, иначе новые попытки коммунистов диктовать российским гражданам свои взгляды могут привести к печальным последствиям.

Русская линия