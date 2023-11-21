Игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем, ранее призывавший украинцев хранить верность Украинской Православной Церкви и лично Блаженнейшему митрополиту Онуфрию, теперь, когда он открыто сослужил с представителями украинских раскольников в монастыре Ксенофонт, считает, что верующим и духовенству УПЦ надо начать вести диалог с Думенко. Об этом рассказал на своей странице в соцсети архиепископ Обуховский Иона, передаёт СПЖ.

«Не так давно я общался с игуменом Ефремом Ватопедским. Он мне сказал, что УПЦ нужно выстраивать диалог с одной конфессией (не буду уточнять, какой, потому что они обидчивы и могут привлечь за разжигание). Я ему ответил, что раньше православные Украины относились к ним как к раскольникам. А сейчас относятся как к атеистам, потому что даже намеков на их веру и её проявления не наблюдается. Или я не прав?» — написал архиерей.

«Обращаюсь к украинскому народу и прошу, чтобы они держались канонической Православной Церкви, которую возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий, — заявил архимандрит Ефрем в 2015 году. — И я с любовью вас прошу, чтобы мы стали членами канонической Церкви. И вся Святая Гора принимает и признает только каноническую украинскую Церковь во главе с Митрополитом Онуфрием».

Однако, уже в феврале 2019 года он прибыл в Киев для того, чтобы участвовать в интронизации Думенко. Однако, тогда Господь не допустил его до участие в этом безобразии — по приезде на Украину отца Ефрема срочно госпитализировали с сердечным приступом. Тем не менее, это знамение Божие, похоже, не вразумило отца Ефрема и спустя некоторое время сомнений, он всё-таки вступил на путь полной поддержки украинских раскольников.

15 октября 2023 года игумен Ватопедского монастыря сослужил на Афоне с клириком «ПЦУ» Василием Лило, прославившимся захватами храмов Украинской Православной Церкви в Боярке.

Русская линия