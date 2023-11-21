Захватчики в военной форме прибыли к обители среди бела дня и начали избивать верующих и священнослужителей…

20 ноября 2023 года украинские националисты при поддержке представителей «ПЦУ» организовали силовой захват мужского монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах. Об этом сообщила пресс-служба Черкасской епархии Украинской Православной Церкви, передаёт портал «Православная жизнь».

Во время нападения захватчики в военной форме избивали верующих, забирали и разбивали телефоны, чтобы никто не зафиксировал их преступления.

Священнику монастыря иерею Сергею Пащенко рейдеры сломали нижнюю челюсть. Диагноз поставили врачи «скорой помощи», которые приехали в обитель.

«В настоящее время в монастыре находятся 150 человек в военной форме. При активном содействии полиции рейдеры избивают верующих. Уже больше четырех защитников монастыря получили телесные повреждения», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие от налетчиков были направлены в Третью городскую больницу. При этом все входы в медучреждение вскоре оказались заблокированы украинскими националистами. Доступа к пострадавшим верующим ни у кого не было. В помещение не пускали даже врачей.

«Сейчас у монастыря Рождества Пресвятой Богородицы молятся около 30 прихожан. Число рейдеров и полиции увеличилось. Сам монастырь захвачен, братия вместе с наместником выселена из обители», — сообщила пресс-служба епархии.

Это не первая попытка захвата обители. 16 ноября 2023 года вооруженные спецназовцы, сотрудники СБУ и представители националистов пытались захватить монастырь при покрове темноты. Наместнику монастыря, викарию Черкасской епархии УПЦ архиепископу Золотоношскому Иоанну, были предъявлены документы о перерегистрации обители в юрисдикцию «Православной церкви Украины».

18 ноября религиозная община мужского монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы провела собрание, на котором единогласно подтвердила верность Украинской Православной Церкви.

В результате рейдеры решили захватить обитель силой. Полиция при этом им только помогала.

Русская линия