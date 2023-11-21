В Совете Федерации предложили ввести уголовную ответственность за склонение женщин к аборту

В Совете Федерации предложили дополнить Уголовный кодекс России статьёй об ответственности за склонение женщины к аборту. С соответствующей инициативой выступила представительница Крыма в Совете Федерации Ольга Ковитиди, реагируя на заявления Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Крымского Тихона о необходимости запретить пропаганду абортов в России на федеральном уровне, сообщает РИА Новости</p>

«Разделяю позицию митрополита Симферопольского и Крымского Владыки Тихона о недопустимости склонения женщин к абортам и введение за эти недопустимые действия административной ответственности. Очевидно, что умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путём уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, должны повлечь наказание», — заявила сенатор.

По её мнению, санкция за подобные административно-правовые правонарушения должна быть ощутимой. «Но данный вопрос только административно-правовым регулированием окончиться не может. Основываясь на принципе логической последовательности и системности, возникает обоснованная необходимость более внимательного изучения вопроса криминализации административной статьи путем дополнения ст. 123 УК, предусматривающей ответственность за „Незаконное проведение искусственного прерывания беременности“ пунктом 4, предусматривающим наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта», — отметила Ковитиди.

По её мнению, вопросы, связанные со случаями медицинских показаний прерывания беременности, должны быть четко регламентированы с целью сохранения жизни и здоровья женщины.

Представительница Крыма также считает, что актуальность вопросов социальной защиты беременных женщин, а также вопросы противодействия информационным угрозам семье, материнству, отцовству и детству требует дополнительного нормативно-правового регулирования.

«Многодетные семьи в России должны стать нормой общественной жизни. Для этого женщины должны захотеть рожать детей. В государстве должны быть рассмотрены дополнительные меры материальной поддержки семей, в которых рождается четверо, пятеро и более детей», — полагает она.

По словам Ковитиди, будущие мамы-студентки высших и среднеобразовательных учреждений должны иметь ряд существенных преференций, позволяющих им учиться и работать. «Право на последующий перевод беременной студентки с заочной, дневной, вечерней формы обучения с платной формой обучения на бюджетную, бесплатную, может стать серьезным прорывом в решении вопроса повышения рождаемости среди молодежи», — сказала Ольга Ковитиди.

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