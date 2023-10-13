Преступления против верующих УПЦ в МВД Украины предпочитают не замечать

Полиция проигнорировала уже 11 заявлений о преступных действиях провокаторов возле храмов Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщил адвокат обители протоиерей Никита Чекман, передаёт портал «Православная жизнь».

10 заявлений были поданы по фактам того, что неустановленные лица во время проведения богослужений «громко включали громкоговорители с бранными нецензурными призывами, порочащими и оскорбляющими религиозные убеждения граждан (прихожан), и тем самым препятствовали совершению религиозных обрядов (богослужений)».

«Печерским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве указанные заявления проигнорированы, в нарушение ст. 214 Уголовного процессуального кодекса Украины, сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса Украины не внесены», — сообщил протоиерей Никита Чекман.

Также проигнорировано полицией заявление о причинении неустановленным лицом во время богослужения прихожанину легких телесных повреждений путём использования газового баллончика (ч. 1 ст. 125 УК Украины).

В настоящее время ожидается реакция Печерского УП ГУНП в Киеве на ещё одно заявление — о совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 161 УК Украины по факту того, что 13.09.2023, 15.09.2023, 18.09.2023, 19.09.2023, 21.09.2023, 29.09.2023, 03.10.2023, 04.10.2023, 05.10.2023, 06.10.2023 неустановленные лица совершили умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, соединенные с обманом, которые были совершены организованной группой лиц. Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность до 8 лет лишения свободы.

По каждому факту бездействия полиции адвокаты направляют жалобы в Печерский районный суд. Часть из них судом уже удовлетворена — Печерское УП ГУНП в Киеве обязывают внести в ЕРДР сведения о совершенных правонарушениях и начать досудебное расследование, но и постановления суда полиция оставляет без реакции.

Сейчас адвокаты Киево-Печерской Лавры готовят обращение в органы Государственного бюро расследований с заявлением об уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 382 УК Украины по факту неисполнения решения суда уполномоченными должностными лицами Печерского УП ГУНП в Киеве.

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