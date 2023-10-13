Все национальные программы в России отныне должны оцениваться с точки зрения их демографической ценности, считают эксперты…

9 октября 2023 года в Общественной палате прошли слушания «О необходимости разработки стратегии демографической безопасности в свете реализации указа Президента РФ „Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей“». Модераторами выступили первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло и член экспертного совета Комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей, эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева, сообщает сайт Общественной палаты.

Эксперты отметили, что, несмотря на принятие государством целого комплекса мер, направленных на поддержку семей с детьми, в том числе многодетных, в стране сохраняется негативная демографическая тенденция. За последние шесть лет суммарный коэффициент рождаемости в России снизился с 1,76 до 1,41. В 2011 году 200 тысяч россиянок страдали бесплодием, в 2021-м число таких женщин возросло до 700 тысяч. По прогнозам экспертов, к 2050 году население России может сократиться до 107 миллионов человек. Это катастрофическая ситуация, считает Павел Пожигайло. Он напомнил, что большое внимание решению демографических вопросов уделяет президент России Владимир Путин.

«Настроение подавляющего большинства населения нашей страны совпадает с тем, что говорит президент в своих стратегических установках, и наша задача — найти механизмы, которые могут нас вывести на решение демографической проблемы», — подчеркнул Пожигайло.

Эксперты напомнили слова президента о том, что сбережение народов России — наивысший национальный приоритет, и все национальные программы должны быть оценены с точки зрения их демографической ценности.

В свою очередь, заместительница председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова отметила, что реализация национального проекта «Демография» в полной мере не решает проблему убыли населения и не повышает рождаемость, а потому она нуждается в усовершенствовании. По её мнению, одних мер поддержки, повышения благосостояния семей с детьми недостаточно, нужно менять сам подход к вопросу создания семьи и рождению детей в российском обществе.

Анна Кузнецова также сообщила, что в настоящее время депутаты ведут работу над рядом законопроектов. Это введение на федеральном уровне статуса многодетной семьи, введение прогрессивной системы поддержки семей с детьми «плюс ребёнок — плюс ресурс»; отмена критерия нуждаемости при предоставлении мер поддержки многодетным семьям.

Кроме того, Анна Кузнецова отметила важность поддержки молодой семьи, подчеркнув, что без этого не будет семьи многодетной, а также необходимость продвижения корпоративных программ по поддержке демографической политики.

Спикер напомнила, что в Госдуме создана специальная рабочая группа по реализации президентского указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», и предложила членам ОП РФ подключиться к разработке критериев оценки эффективности реализации указа.

Участники общественных слушаний указали на недостаток системных решений по реализации поручений президента, в том числе отсутствие единого ведомства, которое отвечало бы за формирование госполитики в сфере защиты семьи и демографической безопасности.

Русская линия