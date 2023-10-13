Бывший представитель Патриарха Московского и всея Руси в Болгарии, высланный болгарскими властями из страны, высказался о своём новом послушании…

Архимандрит Вассиан (Змеев): Моё назначение начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме воспринимаю как доверие Святейшего Патриарха и большое духовное утешение

Новый начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев), ранее в грубой форме под надуманным предлогом высланный из страны властями Болгарии, назвал «большим духовным утешением» его назначение на служение в Святую землю, которое позволит ему «глубже соприкоснуться с библейскими местами», сообщает ТАСС.

В среду Священный Синод Русской Православной Церкви назначил архимандрита Вассиана новым начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме вместо архимандрита Александра (Елисова). В сентябре этого года отец Вассиан, занимавший на тот момент должность представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском и настоятеля подворья Русской Церкви в Софии, был выслан из страны по решению болгарских властей вместе с ещё двумя сотрудниками подворья.

«Много задач входит в круг обязанностей руководителя Русской Духовной Миссии, что предполагает большую ответственность. Но это и большое духовное утешение — осознавать, что Бог поставил тебя нести церковное служение в тех местах, где жил и проповедовал сам Господь Иисус Христос», — сказал архимандрит Вассиан.

Иерусалим, отметил он, является «местом, где пострадал и воскрес Христос», и откуда распространилась христианская вера. «Назначение начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме воспринимаю как доверие Святейшего Патриарха Кирилла, которое, безусловно, постараюсь оправдать и послужить на благо Святой Церкви», — сказал священнослужитель.

«Я бывал на Святой земле, но, как правило, в кратких паломнических поездках не хватает времени остановиться и уделить больше внимания Священному Писанию, которое связано с тем или другим священным местом, с его описанием и значением», — добавил он.

Отец Вассиан также сообщил, что планирует прибыть на Святую землю, как только решит вопросы с оформлением необходимых документов и виз. Он выразил надежду, что это не займёт много времени.

Русская линия