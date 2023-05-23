На греческом ресурсе «Ромфея» проанализировали выложенный в сеть новый устав «ПЦУ» и обнаружили в нем несоответствия с положениями Томоса, выданного раскольникам представителями Фанара. Издание указало на «агрессивность» нового устава по отношению «к конкурентам», сообщает СПЖ.

В частности, в п. 1.4 сказано, что «наличие на территории Украины православных церковных учреждений» УПЦ «является нарушением норм канонического права и аномалией, требующей исправления». Авторы обращают внимание и на то, что Думенко отказывается от диалога с УПЦ и в ультимативной форме требует «полного единства всех православных Украины под омофором митрополита Епифания».

«В условиях гонений, которые украинское государство объявило против Украинской Православной Церкви, текст расценивается как ультиматум всем православным христианам Украины с требованием вступить в „ПЦУ“, — отмечают авторы. — По сути, Церковь митрополита Епифания претендует на все православные монастыри и приходы».

Также ресурс указывает, что «некоторые привилегии Вселенского Патриархата в отношении сотрудничества игнорируются». Речь идёт об отсутствии указания на апелляции в Стамбул для разрешения судебных споров, права Фанара на все зарубежные приходы «ПЦУ», отсутствии обязательного согласования прославления новых святых и прочее.

Авторы пишут, что формулировки нового устава противоречат Томосу об автокефалии, который для «ПЦУ» имеет «высшую силу». Однако, на Фанаре по этому поводу пока хранят полное молчание.

Русская линия