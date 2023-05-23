В Русской Православной Церкви заявили, что изданные митрополитом Ефремом (Яринко) указы о запрете бердянских священников не имеют силы…

19 мая 2023 года по благословению викария Святейшего Патриарха Кирилла епископа Бронницкого Луки, назначенного на управление бывшей Бердянской епархией Украинской Православной Церкви, был запущен новый официальный сайт Бердянской епархии, на котором было опубликовано «Разъяснение о наложенном митрополитом Ефремом (Яринко) запрещении священнослужителей Бердянской епархии».

Ранее стало известно о том, что митрополит Ефрем (Яринко), бросивший свою паству в Бердянске и уехавший на украинскую сторону, а затем за границу, издал указы о запрещении четверых клириков Бердянской епархии за обращение к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В связи с этим в Русской Православной Церкви вынуждены отреагировать на данные действия.

«По благословению управляющего Бердянской епархией, Преосвященнейшего епископа Луки, сообщаем о том, что в силу принятого 16 мая Священным Синодом решения относительно порядка управления Бердянской епархией считать изданные 19 мая сего года Преосвященным Ефремом указы, и последующие, если таковые будут изданы, не имеющими силы», — говорится в сообщении.

Русская линия