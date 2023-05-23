23 мая 2023 года в Пантелеимоновском монастыре в Феофании города Киева под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Члены Синода имели суждение о праздновании 27 мая 2023 года 31-й годовщины Харьковского Архиерейского Собора и первой годовщины Собора Украинской Православной Церкви, который состоялся в городе Киеве. В связи с этим, 27 мая в кафедральных соборах всех епархий Украинской Православной Церкви состоятся благодарственные молебны.

Синод обнародовал Обращение по случаю указанных годовщин, которое 28 мая, в воскресенье, будет оглашено во время Божественной литургии во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви.

Синод образовал мужской монастырь в честь пророка Божия Ильи в г. Винница, а также утвердил наместника Свято-Владимировского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии и настоятельницу женского монастыря в честь Барской иконы Божией Матери в Винницкой епархии.

Для богослужебного использования в Украинской Православной Церкви утвержден ряд текстов, выработанных Синодальной литургической комиссией. Среди них:

— служба Собору Черкасских святых,

— служба Казацкой (Покровской) родительской субботы и канон на погребение православного воина.

Решением Синода митрополит Антоний (Фиалко) назначен митрополитом Макаровским, викарием Киевской Митрополии.

Постоянным членом Священного Синода назначен митрополит Нежинский и Прилукский Климент, который является председателем двух Синодальных учреждений — Учебного комитета и Информационно-просветительского отдела.

Св. Синод УПЦ, ожидаемо, не стал обсуждать решение Св. Синода РПЦ переподчинить Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу Бердянской епархии УПЦ, которая находится без архипастырского окормления на территориях, подконтрольных России. В УПЦ, видимо, осознают, что все спорные церковные вопросы разумнее будет решать после окончания военных действий между Россией и Украиной.

Русская линия