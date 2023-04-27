25 апреля 2023 года в Скопье состоялось заседание Священного Синода Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии, в ходе которого был принят целый ряд важных решений, сообщает портал «Православная жизнь».

Так, члены Синода приняли несколько постановлений об интеграции церковной структуры, ранее принадлежавшей Сербской Церкви в Македонии — Православной Охридской Архиепископии, которую многие годы возглавлял исповедник-митрополит Иоанн (Вранишковский)

Как отметил пресс-секретарь МПЦ-ОА митрополит Дебарско-Кичевский Тимофей, принятые решения касаются разделения епархий, но конкретные пункты соглашения между МПЦ-ОА и СПЦ станут достоянием общественности после Собора Сербской Православной Церкви, который начнется 14 или 15 мая. Во время Собора, рассчитывают в МПЦ-ОА, произойдёт «полная интеграция Охридской Архиепископии».

Отвечая на вопросы журналистов, митрополит Тимофей коснулся и ещё одного важного вопроса — речь идёт о самоназвании Македонской Церкви. Как известно, греки требуют от македонцев отказаться от упоминания в своём названии слова производного от «македония», а болгары настаивают на том, что македонцам не стоит упоминать об Охриде.

В связи с этим митрополит Тимофей заявил, что административное название МПЦ-ОА на заседании Синода обсуждать не планируется, поскольку здесь «не о чём говорить». «Название остаётся, независимо от того, кто и как хочет нас называть», — сказал иерарх и добавил, что в Синоде нет разногласий по данному поводу.

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