24 апреля 2023 года Блаженнейший Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III принял в Иерусалиме митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия, который прибыл с паломнической поездкой на Святую Землю во главе группы верующих, сообщает Православие.Ru.

В сердечной беседе митрополит Иоанникий выразил Патриарху Феофилу благодарность за уделённое время, а также за благословение на служение у Гроба Господня.

Патриарх Феофил выразил радость по поводу визита митрополита Иоанникия. В ходе разговора он погрузился в воспоминания о своем пребывании в Черногории.

Патриарх благословил паломников и пожелал им, чтобы поклонение святым местам Иерусалима укрепило их веру и принесло духовную пользу.

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