27 апреля 2023 года состоялся телефонный разговор Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Предстоятелем Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии Блаженнейшим Архиепископом Охридским и Македонским Стефаном, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Предстоятели двух Церквей обменялись поздравлениями с праздником Святой Пасхой Христовой. В ходе братской беседы, проходившей в тёплой атмосфере братской любви и взаимопонимания, обсуждалась ситуация в православном мире и другие темы, представляющие взаимный интерес.

О чём конкретно шла речь в ходе беседы двух Предстоятелей в ОВЦС не уточнили. Однако, нельзя исключать, что обсуждалась не только украинская проблематика, но и тема предоставления Томоса об автокефалии Македонской Церкви.

Как известно, Сербская Патриархия без согласования с Фанаром предоставила македонцам полную автокефалию, в то время как Фанар до сих пор медлит и не желает подтверждать решение Сербской Церкви, стремясь выторговать у Скопье за свой Томос каких-то особых прав для Константинопольского Патриарха.

Прямо об этом на Фанаре не говорят, но публично заявляют, что до сих пор ведут некие переговоры с македонцами, которые явно затягиваются.

Поскольку Русская Православная Церковь одной из первых Поместных Церквей признала автокефалию Македонской Церкви, нет никаких сомнений, что Святейший Патриарх Кирилл в беседе с Архиепископом Стефаном выразил ему свою поддержку.

Русская линия