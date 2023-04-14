13 апреля 2023 года, в Великий четверг, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию и чин освящения мира в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре (Феофания), сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Освящение мира произошло в Киеве впервые после 110-летнего перерыва.

Чин мироварения начался ещё в Великий Понедельник. Тогда митрополит Онуфрий совершил освящение воды и окропил заготовленные ингредиенты. Также он лично зажёг огонь под котлом, установленным для мироварения в церкви Всех Святых в Феофании. После этого Предстоятель начал чтение Святого Евангелия, которое продолжали архиереи и духовенство до самого завершения мироварения в Великую Среду.

Утром в Великий Четверг готовое миро торжественно внесли в собор. Во время великого входа емкости перенесли на престол вместе со Святыми Дарами. Само освящение вещества состоялось после Евхаристического канона — Блаженнейший митрополит Онуфрий вознёс особую молитву над миром, а затем пропели тропарь Пятидесятницы.

В Киевской Митрополии традиция мироварения существует с древних времен. Последний раз оно происходило в 1913 году. Эта традиция прервалась сначала вследствие Первой мировой войны, а затем революции и прихода к власти богоборцев. Решение о восстановлении мироварения в Киеве принял собор УПЦ от 27 мая 2022 года, объявивший о полной независимости Украинской Церкви от Московского Патриархата.

В Московской Патриархате в связи с этим указали, что оценку правомочности последний деяний УПЦ в своё время даст Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Очевидно, что такой Собор состоится после окончания военных действий на Украине.

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