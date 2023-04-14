Многие годы родительская общественность в России била тревогу по поводу внедрения в стране ювенальной юстиции западного образца. Однако, были и те, кто резонно указывал, что в изъятии детей из «неблагополучных семей» и передаче их в другие «добрые семьи», нет ничего страшного. Речь ведь идёт о приёмных семьях, а значит, ювенальная юстиция семейному укладу совсем не угрожает.

Однако, сегодня всё отчётливее становится то, зачем западное сообщество так долго приучали к изъятию детей из семей. Изъять ребёнка — дело по европейским меркам ныне вполне обыденное и даже в некоторых случаях «просто необходимое». Наказал родитель своего дитя — тут же приходят добрые дяди и тёти и забирают обиженного, чтобы передать другим «любящим людям».

Вот только больше всего в ЕС и США сегодня «любят» детей половые извращенцы, и, судя по всему, именно «голубое лобби» активно продвигало на Западе ювенальную юстицию. Где же ещё им брать детей, если не отнимать у традиционных семей? И здесь ювенальная юстиция пришлась как нельзя кстати.

Так, в американской Калифорнии уже даже появился законопроект AB 655, который предусматривает изъятие детей из семей, выступающих против смены пола своего ребёнка, который достиг 12 лет. При этом уточняется, что такой ребёнок может быть отлучён от своей семьи без согласия и оповещения родителей.

Кому передадут такого дитя на «воспитание», думаю, пояснять не надо.

Русская линия