13 апреля 2023 года в турецкий аэропорт Адану прибыла делегация Антиохийской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Патриархом Иоанном Х. Предстоятель возглавит богослужения Страстной пятницы, Великой Субботы и проведет дни Пасхи на пострадавших от землетрясения приходах Антиохийского Патриархата в Турции, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxianewsagency.gr.

Службы пройдут в храмах городов Антакьи, Искандеруна и Мерсина. Официальная цель посещения — духовно укрепить пострадавших жителей этого региона.

Многодневный визит Предстоятеля Антиохийской Церкви в Турцию планируется завершить лишь 20 апреля.

Антиохийская Церковь с первых дней после землетрясения 6 февраля оказывала поддержку приходам, подвергшимся разрушениям в Турции и Сирии. Специальные группы добровольцев фиксировали повреждения, разбирали завалы, помогали нуждающимся предметами первой необходимости, продуктами и медикаментами, содействовали временному размещению тех, кто оказался без крова.

Однако, вряд ли данная поездка Патриарха Иоанна связана только с желанием утешить паству турецких приходов. Очевидно, что в ходе своей поездки глава Антиохийского Патриархата не сможет не встретиться с Константинопольским Патриархом Варфоломеем. Не случайно, накануне этой поездки Антиохийский Патриархат посетил Предстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Иероним, который передал ему послание от Фанара.

Все последние месяцы представители Константинопольского Патриархата предпринимают отчаянные усилия, чтобы побудить Антиохийский и Иерусалимский Патриархаты признать украинских раскольников в лице «ПЦУ» и выступить с осуждением открытия Русского Экзархата в Африке. Антиохийский Патриарх Иоанн, похоже, начал поддаваться на это давление, но решится ли он на разрыв с церковной Москвой ради единодушия с Фанаром, покажет время.

Если Патриарх Иоанн будет праздновать Пасху отдельно от Патриарха Варфоломея и откажется с ним сослужить из-за поминания за богослужением главы украинских раскольников — этот визит может стать и серьёзной пощечиной для Константинопольского Патриархата.

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