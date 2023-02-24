8 марта фильм выйдет на большие экраны более чем в 100 городах России…

21 февраля 2023 года в киноцентре «Октябрь» в Москве впервые для широкого зрителя был продемонстрирован документальный фильм «Святой Архипелаг» о жизни Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря, сообщает Патриархия.Ru.

Фильм создан кинокомпанией «Два капитана» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В прошлом году картина получила награду «Серебряный святой Георгий» за лучший фильм конкурса документального кино 44-го Московского международного кинофестиваля.

Фильм представили автор сценария и режиссер Сергей Дебижев и продюсер Наталия Дебижева. Модератором мероприятия выступил кинокритик Сергей Дешин.

Премьеру посетили руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Одинцовский и Красногорский Фома, руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, представители духовенства, СМИ, деятели киноиндустрии и культуры.

«Лавинообразный интерес, который нарастает к нашей картине, совершенно удивителен, как и полный аншлаг в этом зале. Все происходящее я называю „чудом о Святом Архипелаге“. Приятно ощущать и понимать, что люди истосковались по серьезному качественному кино и глубоким смыслам. Мы постарались нашим фильмом задать высокую планку для будущих российских документальных картин как в плане технического качества, так и в плане смыслового наполнения», — сказал, в частности, Сергей Дебижев перед началом показа.

По видеосвязи к зрителям обратился композитор картины — фронтмен группы «Nautilus Pompilius» Вячеслав Бутусов. Музыкант отметил сложность времени, в котором мы живем: «В этот тяжелый период камни Соловецкой обители могут стать опорой. Приглашаем зрителя в путешествие, которое поможет осознать значимость этого мощного северного духовного центра».

Наталия Дебижева поблагодарила Министерство культуры, сопродюсеров фильма Михаила Скигина и Виталия Баранова, наместника Соловецкого монастыря епископа Озерского Порфирия и братию обители за помощь в организации съемок и оказанное доверие: «В сравнении с игровым кино, команда нашего фильма совсем небольшая, но зато в нашей съемочной группе собрались только единомышленники, которых одинаково интересовали и волновали в намного большей степени смыслы, а не съемочные графики», — добавила продюсер.

Оператор картины Алексей Немов поделился со зрителями секретом удачного воплощения замысла: «Такой фильм нельзя просто снять, его нужно прожить, — отметил А.Немов. Потребовалось время, чтобы монастырская братия привыкла ко мне и испытала больше доверия, только тогда я смог запечатлеть те редкие кадры, которые вы увидите в фильме».

После показа состоялось обсуждение картины.

8 марта фильм «Святой Архипелаг» выйдет на большие экраны более чем в 100 городах России.

Русская линия