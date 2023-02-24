Перед началом Великого поста в 2023 году Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий направил Послание к верующим Украинской Православной Церкви со словами наставления и благословил всех на особое правило с молитвой за мир на украинской земле, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По слову архипастыря, «пост — это особое, драгоценное время, данное нам, чтобы стать свободнее от греховных пристрастий, чтобы обновить в наших сердцах веру, надежду и любовь».

«Благословляем духовенству, монашеству и верующим нашей Украинской Православной Церкви в течение Великого поста ежедневно прочитывать из Псалтыри 45-й и 90-й псалмы, а также делать 12 земных поклонов с молитвой Отче наш за мир на нашей многострадальной украинской земле», — говорится в послании Предстоятеля УПЦ.

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