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Сводка новостей от 24 февраля 2023

Блаженнейший митрополит Онуфрий благословил сугубо молиться о мире на Украине
Предстоятель УПЦ призвал духовенство и паству соблюдать особое молитвенное правило на Великий пост…

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины ОнуфрийПеред началом Великого поста в 2023 году Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий направил Послание к верующим Украинской Православной Церкви со словами наставления и благословил всех на особое правило с молитвой за мир на украинской земле, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По слову архипастыря, «пост — это особое, драгоценное время, данное нам, чтобы стать свободнее от греховных пристрастий, чтобы обновить в наших сердцах веру, надежду и любовь».

«Благословляем духовенству, монашеству и верующим нашей Украинской Православной Церкви в течение Великого поста ежедневно прочитывать из Псалтыри 45-й и 90-й псалмы, а также делать 12 земных поклонов с молитвой Отче наш за мир на нашей многострадальной украинской земле», — говорится в послании Предстоятеля УПЦ.

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Блаженнейший митрополит Онуфрий благословил сугубо молиться о мире на Украине
Предстоятель УПЦ призвал духовенство и паству соблюдать особое молитвенное правило на Великий пост...

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