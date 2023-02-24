Китай, который долгое время хранил нейтралитет в вопросе конфликта на Украине, похоже, готов вступить в противостояние мировых держав и выступить на стороне России. Об этом свидетельствует то, что Пекин 24 февраля опубликовал документ с изложением своей чёткой позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержание которого не может понравиться США и ЕС. Текст документа был размещён на сайте МИД КНР, он включает 12 пунктов, сообщает ТАСС.

18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И сообщил, что китайские власти к годовщине начала специальной военной операции России на Украине подготовят документ о позиции Китая по урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что указанный документ будет опираться на предложения председателя КНР Си Цзиньпина.

В опубликованном в пятницу документе Китай назвал диалог и переговоры «единственным путём для урегулирования кризиса на Украине» и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в «движении навстречу друг другу», а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчёркивается, что мировое сообщество должно создавать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.

Кроме того, Китай призвал не подливать масла в огонь поставками вооружений, не допускать дальнейшей эскалации и выхода кризиса на Украине из-под контроля, а также способствовать разрядке ситуации до полного прекращения огня и боевых действий.

В документе сказано, что суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть гарантированы. Китай также призывает отказаться от менталитета холодной войны, противостоять блоковой конфронтации и принимать во внимание разумные интересы и озабоченности в области безопасности всех стран. Также подчеркивается, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счёт нанесения ущерба безопасности других стран.

В своём плане Китай в очередной раз призвал избежать ядерного кризиса. Пекин отмечает, что ядерная война не должна быть развязана, а также призывает противодействовать применению или угрозам его применения, а также не допускать распространения ядерного оружия.

Китай призвал обеспечить безопасность атомных электростанций и других гражданских ядерных объектов и не допустить ядерных аварий из-за человеческого фактора.

Кроме того, Китай заявил, что выступает решительно против разработки и применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах.

Что касается гуманитарной ситуации на Украине, Китай призвал поддерживать все меры, способствующие смягчению кризиса в этой области. Отмечается необходимость увеличения гуманитарной помощи в «соответствующие районы», а также создания гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц из зоны конфликта. Кроме того, подчеркнута важность не допустить разрастания масштабов гуманитарного кризиса, а также поддержать координирующую роль ООН при отправке гуманитарной помощи в зону конфликта.

В документе отмечается, что стороны конфликта должны защищать женщин, детей и «других жертв конфликта». Также подчеркивается, что Китай поддерживает обмен военнопленными между Россией и Украиной и призывает все стороны к созданию еще более благоприятных условий для этого.

В своем документе Китай в очередной раз призвал к обеспечению стабильности производственных цепочек и цепочек поставок в условиях украинского кризиса, а также недопущению политизации мировой экономики и превращению её в оружие. Пекин отмечает важность недопущения того, чтобы кризис оказал влияние на международное сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли продовольствием и транспорта, говорится в тексте.

Кроме того, Китай призывает обеспечить экспорт зерна и исполнять подписанное Россией, Турцией, Украиной и ООН соглашение о транспортировке зерна через Черное море.

В документе подчеркивается, что КНР выступает против односторонних санкций. Как отмечается, они не только не способны урегулировать проблему, но и создают новые.

Документ также включает в себя пункт по послевоенному восстановлению в зоне конфликта. Китай призвал международное сообщество принять соответствующие меры и выразил готовность также оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом отношении.

Таким образом, Пекин, по сути, потребовал от США и ЕС прекратить поставки вооружений Украине, отменить антироссийские санкции и возобновить мирные переговоры между Москвой и Киевом, против чего категорически выступает президент Зеленский.

Очевидно, что ни Запад, ни Украине не примут этот мирный план, а это значит, что у Китая будут развязаны руки в вопросе поставок вооружений России, как стороне, которую Пекин может поддержать в силу своих национальных интересов. Сегодня китайские власти ясно понимают, что если США в результате конфликта на Украине смогут серьёзно ослабить Россию, то вслед за этим они возьмутся за Китай, который в ближайшие годы рассчитывал решить проблему Тайваня.

Русская линия