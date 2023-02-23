Русская линия
Сводка новостей от 23 февраля 2023

Украинские чиновники продолжают готовиться к захвату Почаевской лавры
В Тернопольской ОГА прошло очередное заседание «общественного совета» по оценке имущества Почаевской обители…

В Тернопольской ОГА прошло очередное заседание *общественного совета* по оценке имущества Почаевской обителиУкраинские чиновники Тернопольской области ищут повод, чтобы вторгнуться на территорию Почаевской лавры и изгнать из обители монашествующих Украинской Православной Церкви. Для этого они создали специальную «комиссию», которая в настоящее время «изучает» вопросы оценки имущества Лавры и законности выдачи разрешений на строительство на территории заповедника, сообщает СПЖ.

В настоящее время эта комиссия или общественный совет провёл в Тернопольской ОГА уже второе заседание, на котором обсуждались вопросы правомерности использования Почаевской лавры Украинской Православной Церковью.

По словам секретаря комиссии Владимира Воронина, на первых заседаниях была выработана «тактика и стратегия исследования темы Почаевской лавры».

«Мы работаем исключительно в правовом поле. Отвергаем эмоции, отмежевываемся от политических вопросов, сосредотачиваемся только на соблюдении действующего законодательства. Будем изучать документы, проверять, отвечают ли они правовым требованиям», — заявил чиновник.

В ОГА также сообщили, что правительство Украины уже направило комиссии указания для изучения вопросов, связанных с арендой Почаевской лавры.

Очевидно, что украинские чиновники ломают голову над тем, как им под формальным предлогом изгнать монашествующих из монастыря и передать Лавру украинским раскольникам из «ПЦУ». Пока они этого ещё не придумали, но подготовка к захвату обители продолжается.

Русская линия

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Украинские чиновники продолжают готовиться к захвату Почаевской лавры
В Тернопольской ОГА прошло очередное заседание «общественного совета» по оценке имущества Почаевской обители...

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