23 февраля 2023 года, в День защитника Отечества, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля, сообщает Патриархя.Ru.

После возложения венка прозвучал гимн России. Затем иерархи и духовенство пропели «Вечную память» «вождем и воинам, жизнь свою за веру и Отечество положившим», после чего состоялся торжественный марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Предстоятель Русской Православной Церкви, поздравляя с Днем защитника Отечества военного коменданта Москвы генерал-майора Е. Селезенева, офицеров и солдат роты почетного караула сказал:

«Сегодняшний день, День защитника Отечества, мы, по крайней мере, наше поколение, до сих пор праздновали в мирное, спокойное время, но всегда сознавали, что даже в мирное время Вооруженные силы России имеют очень большое значение и играют, может быть, главную роль в обеспечении безопасности страны. Все это сознавалось большей частью нашего народа, но на некоем теоретическом уровне, потому что, за редким исключением лиц, в силу исполнения должностных обязанностей участвовавших в военных действиях в разных местах, бОльшая часть населения жила в мирное время и не знала, что такое война.

Но сегодня для нас совершенно по-особенному звучит название праздника: День защитника Отечества. Действительно, наши Вооруженные силы сегодня защищают Родину, защищают Отечество. Мы знаем, что на той стороне, которая бросила вызов нашей Родине, большие силы, и это требует и от Вооруженных сил России, и от всего народа ясного осознания того, что только все мы вместе можем обеспечить подлинную свободу и независимость нашего Отечества.

Я хотел бы призвать благословение Божие на наши Вооруженные силы, на защитников Отечества, которые, как в прошлом, так и в настоящем и, уверен, и в будущем несли, несут и будут нести это особое служение — защищать Родину, свой родной дом. Благословляю и весь наш народ осознать наше единство, нашу сопричастность к общему делу защиты Отечества. Россия может быть либо независимой, либо её не будет. И поэтому сегодня речь идёт о подлинной свободе и независимости нашего Отечества, которые обеспечиваются Вооруженными силами и солидарностью всего нашего народа.

Пусть Господь поможет всем нам — и военнослужащим, и духовенству, и представителям иных профессий — осознать нашу общую сопричастность в великом деле защиты Отечества. Я призываю благословение Божие на вас, а в вашем лице — на Вооруженные силы, и прошу Господа, чтобы Он явил Свою милость над народом нашим, над Отечеством нашим и даровал нам силы и возможности обеспечивать подлинную свободу и подлинную независимость России. Пусть Господь хранит страну нашу, власти и воинство наше на многая и благая лета! С праздником поздравляю вас!"

В завершение Святейший Патриарх Кирилл также обратился к иерархам, духовенству и монашествующим:

«Дорогие владыки, отцы, матушки игумении, братия! Всех вас сердечно поздравляю с сегодняшним днем!

Церковь всегда была в ряду защитников Отечества, а когда это не происходило, плохо было и Отечеству, и воинству. Вот и сегодня мы все с вами мобилизованы. Не для того чтобы с оружием в руках защищать Родину — этого не велит наше церковное законодательство, — но горячей молитвой и оказанием реальной помощи всем, кому эта помощь требуется, содействовать тому, чтобы Отечество наше оставалось единым, неделимым и, что самое главное, ни от кого не зависимым, по-настоящему свободным.

Мы как церковные люди помним разные страницы из истории церковно-государственных отношений. Но даже в самое трудное время, когда государство по неведению, или по чьему-то наущению, или, как мы говорим в молитве, по окамененному нечувствию притесняло Церковь, Церковь находила в себе силы верно служить Отечеству. Ну, а сегодня, когда установились совершенно иные отношения между Церковью и государством, когда мы сознаем, что у нас общие цели, общие задачи, тем паче должно укрепляться наше взаимодействие с нашим народом, с нашими властями, и особое внимание следует обратить на духовное окормление нашего воинства.

Я очень надеюсь, что в эти непростые дни мы все вместе — Церковь и народ, духовенство и миряне — будем делать всё, что необходимо для обеспечения подлинной свободы и независимости нашего Отечества. На всех вас призываю благословение Божие. Радуюсь возможности снова вас всех увидеть и с вами вместе помолиться. Храни вас Господь!"

Русская линия