Священный Синод Македонской Православной Церкви − Охридской Архиепископии постановил «приветствовать решения тех Поместных Православных Церквей», которые признали Македонскую Церковь «как автокефальную Церковь или приняли её в евхаристическом и каноническом общении». Очередное заседание Синода прошло в рабочем составе 21 февраля 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Religija.mk.

Собрание иерархов при участии митрополитов Преспанского Петра и Дебарского Тимофея возглавил Блаженнейший Архиепископ Охридский и Македонский Стефан.

«Македонская Православная Церковь − Охридская Архиепископия является хранителем своего канонического порядка и норм, которые относятся к её уставному названию МПЦ-ОА и её автокефальному статусу, и руководствуется святыми канонами, догматами, Священным Писанием и Священным Преданием. Глава и иерархи − члены Священного Синода Македонской Православной Церкви неуклонно их хранят, поддерживают и не отказываются от них», − говорится также в сообщении канцелярии МПЦ-ОА.

На сегодняшний день автокефалию Македонской Православной Церкви признали Русская, Болгарская, Румынская Церкви, а также Церковь Чешских земель и Словакии. При этом Константинопольская, Антиохийская, Элладская, Польская и Грузинская Церкви вступили в евхаристическое общение с МПЦ-ОА без признания автокефалии.

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