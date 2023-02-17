Украинские раскольники при поддержке местных чиновников готовятся к захвату Почаевской лавры В Тернопольской ОГА Украины прошло заседание «комиссии» по изгнанию «Московского патриархата» из Почаевской обители… Рабочая группа Тернопольского облсовета провела первое заседание о правомерности использования Почаевской лавры Украинской Православной Церковью, сообщает СПЖ со ссылкой на телеканал 4v. В состав группы вошли представители облсовета, сотрудники прокуратуры, юстиции, национальной полиции, управления госгеокадастра и органов местного самоуправления. По словам главы Тернопольского облсовета Михаила Головко, главной задачей комиссии является изгнание «Московского Патриархата» из Почаевской лавры. «Министерство культуры Украины потом определит, какой украинской Церкви передать её (Почаевскую лавру — Ред.) в дальнейшее использование», — отметил он. В настоящее время власти Тернопольской области уже начали «проверку» Почаевской лавры, главной целью которой является найти формальный повод, чтобы начать официальное изгнание монашествующих из монастыря. Русская линия





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