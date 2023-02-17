16 февраля 2023 года в ходе очередного обмена пленными Россия смогла вызволить из тюрьмы священника Горловской епархии УПЦ протоиерея Николая Зирку, которого украинские власти приговорили к 7 годам заключения, сообщает СПЖ со ссылкой на представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова.

По словам украинского чиновника, обмен с участием священника УПЦ запросила российская сторона, на что Украина и сам священник согласились.

«Вчера, чтобы вернуть наших ребят, по запросу той стороны (РФ, — Ред) и по собственному желанию был передан один коллаборант, — заявил Юсов. — <…> Это помогло вернуть наших защитников домой. Работа будет продолжаться».

В ГУР Украины также рассказали, что священник УПЦ был осуждён на Украине на 7 лет за то, что «помогал оккупантам, сливал им различную информацию и помогал проводить так называемые псевдореферендумы».

В то же время в соцсетях посёлка Яровая Донецкой области, где служил священник, местные жители отмечают, что отец Николай во время военных действий лишь вывозил раненых и помогал местным с получением гуманитарной помощи, но этого хватило, чтобы украинские власти бросили его в тюрьму на 7 лет.

По данным украинской стороны, в обмен на священника Россия согласилась отдать 28 военнослужащих. Однако, данная информация может оказаться ложной.

Русская линия