Русская линия
Сводка новостей от 17 февраля 2023

Россия вызволила из тюрьмы священника УПЦ протоиерея Николая Зирку
Украинские власти согласились обменять священнослужителя на пленных украинских военных…

Протоиерей Николай Зирка16 февраля 2023 года в ходе очередного обмена пленными Россия смогла вызволить из тюрьмы священника Горловской епархии УПЦ протоиерея Николая Зирку, которого украинские власти приговорили к 7 годам заключения, сообщает СПЖ со ссылкой на представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова.

По словам украинского чиновника, обмен с участием священника УПЦ запросила российская сторона, на что Украина и сам священник согласились.

«Вчера, чтобы вернуть наших ребят, по запросу той стороны (РФ, — Ред) и по собственному желанию был передан один коллаборант, — заявил Юсов. — <…> Это помогло вернуть наших защитников домой. Работа будет продолжаться».

В ГУР Украины также рассказали, что священник УПЦ был осуждён на Украине на 7 лет за то, что «помогал оккупантам, сливал им различную информацию и помогал проводить так называемые псевдореферендумы».

В то же время в соцсетях посёлка Яровая Донецкой области, где служил священник, местные жители отмечают, что отец Николай во время военных действий лишь вывозил раненых и помогал местным с получением гуманитарной помощи, но этого хватило, чтобы украинские власти бросили его в тюрьму на 7 лет.

По данным украинской стороны, в обмен на священника Россия согласилась отдать 28 военнослужащих. Однако, данная информация может оказаться ложной.

Русская линия

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