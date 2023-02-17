Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал лишение государственной миграционной службой Украины гражданства пяти иерархов Украинской Православной Церкви, назвав этот факт очередным витком борьбы с канонической Церковью, передает Патриархия.Ru.

Как сообщили СМИ, гражданства были лишены митрополит Хустский и Виноградовский Марк, викарий Киевской епархии архиепископ Бучанский Пантелеимон, викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор, викарии Киевской епархии епископ Макаровский Гедеон и епископ Вишневский Спиридон.

«Украинские власти продолжают целенаправленно уничтожать единственную каноническую Церковь Украины. Лишение гражданства в качестве формы антицерковных репрессий используется ими уже не первый раз. При одобрительном молчании мирового правозащитного сообщества самым отвратительным образом реализуется задача по уничтожению неугодной религиозной общины», — заявил В. Легойда.

«Нет и не может быть никаких доказательств того, что эти епископы нанесли какой-либо вред Украине. Вся их вина в том, что они вовремя не перешли в ту религиозную организацию, которую украинские власти считают более близкой и желательной», — добавил глава Синодального отдела.

«Преследования Украинской Православной Церкви будут навсегда вписаны в историю Европы и мира как пример самой постыдной безнаказанности — наряду с гонениями на Церковь со стороны советских безбожников. Призываем международные правозащитные организации обратить внимание на творящееся на Украине беззаконие по отношению к представителям религиозных организаций», — заключил В. Легойда.

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