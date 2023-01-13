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Сводка новостей от 13 января 2023

В хорватском Вуковаре неизвестные разгромили сербское православное кладбище
Это уже третье нападение на кладбище за последнее время. Ни один вандал до сих пор не задержан…

В хорватском Вуковаре неизвестные разгромили сербское православное кладбищеРазрушенные и частичное уничтоженные могилы были обнаружены на сербском православном кладбище в крупнейшем хорватском городе Вуковар накануне праздника Рождества Христова, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на пресс-службу Осечкопольско-Баранской епархии Сербской Православной Церкви.

Предположительно, масштабный акт вандализма произошел 5 и 6 января 2023 года. В епархии обращают внимание, что за последнее время это уже «третий вандальный и бесчеловечный акт подобного характера».

«В данном случае это было совершено в то время, когда все в Церкви пребывает в праздничном духе Рождества Христова, который является праздником мира и семьи. И особо это происшествие ранило родственников тех, чьи умершие покоятся там», — говорится в сообщении.

Как показала детальная проверка, вандализму подверглись тринадцать памятников. Хорватская полиция завела очередное дело по этому поводу, однако, как и прежде, нападающие не задержаны.

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В хорватском Вуковаре неизвестные разгромили сербское православное кладбище
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