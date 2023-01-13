Русская линия
Сводка новостей от 13 января 2023

«Святой Архипелаг»
В Москве состоится показ фильма о Соловецком Спасо-Преображенском монастыре…

В Москве состоится показ фильма о Соловецком Спасо-Преображенском монастыре26 января 2023 года в рамках Рождественских чтений в Большом зале Дома кино в Москве состоится показ фильма «Святой Архипелаг». Это масштабное повествование о жизни Соловецкого монастыря, одного из главных духовных центров России, сообщает сайт Центрального дома кинематографистов России.

В фильме затрагиваются глубинные смыслы бытия, веры, надежды и любви: что есть религиозная традиция, и какое отражение она находит в современном мире? как вера в Бога влияет на жизнь людей? что есть духовная жизнь человека?

Фильм создан в формате 6k и снимался в течение двух лет. Он получил «Серебряный Святой Георгий» как лучший фильм Конкурса документального кино 44-го Московского Международного Кинофестиваля.

В обсуждении ленты примут участие режиссёр фильма Сергей Дебижев и священники Русской Православной Церкви. Начало показа в 19:00.

Онлайн-регистрация на сайте «Дома кино».

Русская линия

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«Святой Архипелаг»
В Москве состоится показ фильма о Соловецком Спасо-Преображенском монастыре...

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