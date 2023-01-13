12 января 2023 года состоялась беседа по телефону Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Блаженнейшим Архиепископом Охридским и Македонским Стефаном. Его Блаженство выразил искреннюю благодарность от имени епископата, духовенства, монашествующих и мирян Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии за признание её канонической автокефалии Русской Православной Церковью, сообщает Патриархия.Ru.

Блаженнейший Архиепископ Стефан также поблагодарил за визит в Северную Македонию высокой делегации Московского Патриархата во главе с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Антонием, в ходе которого в Лесновском монастыре в день праздника святителя Гавриила Величского при большом стечении верующих впервые состоялось сослужение Божественной литургии архиереями двух Церквей. Предстоятель Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии выразил искреннюю признательность Святейшему Патриарху Кириллу за его любовь и внимание и выразил надежду на скорую с ним встречу.

В свою очередь, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал о той любви, которую чада Русской Православной Церкви традиционно испытывают к православным собратьям в Северной Македонии, и выразил глубокое удовлетворение в связи с восстановлением ею канонического общения с Поместными Православными Церквами и обретением автокефального статуса. Святейший Патриарх заверил собеседника в неизменной всесторонней поддержке со стороны Московского Патриархата и попросил его молитв о Русской Православной Церкви в нынешние трудные времена.

Русская линия