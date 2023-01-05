Президент России Владимир Путин поручил Российской армии с 6 до 7 января прекратить огонь на Донбассе. Украина соблюдать это перемирие отказалась…

Президент России Владимир Путин прислушался к призыву Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу и поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на Украине, сообщает РИА Новости.

«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — говорится в сообщении Администрации Президент РФ.

В Кремле отметили, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих Православие, поэтому Россия призывает украинскую сторону дать им возможность «посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова».

Приказ о прекращении огня в российские войска поступил, несмотря на то, что украинские власти категорически отказались соблюдать какое-либо перемирие в зоне конфликта. Понятно, что в случае, если украинская армия продолжит боевые действия, русская армия будет на это отвечать.

Тем не менее, есть надежда, что хотя бы на части линии соприкосновения активность боевых действий в праздник Рождества Христова будет снижена.

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