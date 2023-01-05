Русская линия
Сводка новостей от 5 января 2023

Папа Римский Франциск поддержал идею Рождественского перемирия на Украине
Глава Ватикана считает, что такое перемирие в дальнейшем можно было бы продлить до Крещения Господня…

ВатиканГлава Католической церкви папа Римский Франциск поддержал инициативу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о рождественском перемирии на Украине. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который пообщался по этому поводу с главой Ватикана, сообщает РИА Новости.

Ранее Святейший Патриарх Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. В свою очередь, президент России Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.

«Я как глава Всемирного союза староверов присоединился бы к инициативе Патриарха о прекращении огня в рождественскую ночь. Я хотел бы предложить, чтобы это перемирие было распространено не только на сам день Рождества, но и на все святки, до 19 или 20 января — до Богоявления, Крещения», — заявил глава ВСС.

Он сообщил, что по этому поводу он общался с папой Римским Франциском, который разделяет такую точку зрения. «Я общался с папой. Папа Римский поддерживает эту инициативу и считает, что стороны должны до 20 января прекратить какие-либо боевые действия. Он считает, что это правильная инициатива», — сказал Севастьянов.

Впрочем, власти Украины уже категорически отказались заключать перемирие и намерены продолжать боевые действия и в праздник Рождества Христова.

Русская линия

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